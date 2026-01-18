ثمانية قتلى في انهيارات ثلجية في النمسا

قتل ثلاثة متزلجين تشيكيين في انهيار ثلجي في وسط النمسا، على ما أعلنت الشرطة، ليرتفع إلى ثمانية عدد ضحايا هذه الكوارث في جبال الألب السبت.

وشهدت جبال الألب عددا من الانهيارات الثلجية التي أودت بحياة العديد من الأشخاص منذ الأسبوع الماضي عقب تساقط كثيف للثلوج.

وأفادت الشرطة في بيان أن انهيارا ثلجيا جرف وطمر ثلاثة من سبعة متزلجين تشيكيين في منطقة مورتال بمقاطعة ستيريا.

وأضافت “تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد مواقع الضحايا”.

وتابعت “رغم جهود الإنقاذ الفورية عُثر على الضحايا أمواتا”.

وفي وقت سابق السبت ضرب انهيار ثلجي مجموعة من سبعة متزلجين كانوا خارج المسارات المخصصة في منطقة بونغاو قرب سالزبورغ، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة آخر بجروح خطيرة، حسبما ذكرته وسائل إعلام نقلا عن فرق الإنقاذ.

والسبت أيضا جرف انهيار ثلجي متزلجا خارج المسارات المحددة في المنطقة نفسها.

وصرح رئيس قسم الإنقاذ الجبلي في منطقة بونغاوغيرهارد كريمسر “رغم التحذيرات الواضحة والمتكررة، وقعت اليوم انهيارات ثلجية عديدة أسفرت للأسف عن وفيات”.

وأضاف “تُظهر هذه المأساة بوضوح خطورة الوضع الحالي للانهيارات الثلجية”.

الثلاثاء أودى انهيار ثلجي بمتزلج تشيكي يبلغ 13 عاما أثناء تزلجه خارج المسارات المخصصة في منتجع باد غاستين النمسوي في جبال الألب.

والأحد الماضي قضى متزلج يبلغ 58 عاما في انهيار ثلجي في منتجع فيربيرغ في تيرول بغرب النمسا.

وفي سويسرا المجاورة لقي رجل ألماني حتفه في انهيار ثلجي وأصيب أربعة آخرون بجروح، أثناء ممارستهم التزلج الجمعة.

وفي فرنسا قضى ستة متزلجين في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن حاصرتهم انهيارات ثلجية في منتجعات جبلية مختلفة.

