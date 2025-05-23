جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تفتتح مركزا بحثيا في الولايات المتحدة

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن إطلاق معهد النماذج التأسيسية “آي إف إم”، بحسب بيان وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ويُعد المعهد مبادرة متعدّدة المواقع تشمل افتتاح مركز بحثي جديد في وادي السيليكون بمدينة سانيڤيل في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى جانب المراكز البحثية التي أُعلن عنها سابقا في باريس وأبوظبي، وفق “وام”.

وجرى الإعلان عن إطلاق المعهد في متحف تاريخ الحاسوب في مدينة ماونتن فيو في كاليفورنيا الخميس، ليكون بذلك المركز الثالث ضمن شبكة الأبحاث العالمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي مقرّها أبوظبي.

وأشار البيان إلى أن هذا التوسع الاستراتيجي يندرج ضمن مسار تعزيز الروابط مع منظومة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في كاليفورنيا، بما تضمّه من باحثين وشركات ناشئة ومؤسسات تكنولوجية رائدة.

وأضاف أنه يُمثل خطوة إضافية في إطار تحقيق رؤية الإمارات طويلة المدى نحو تنويع اقتصادها، من خلال مواصلة الاستثمار في تقنيات المستقبل، لا سيما نماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسية المتقدمة.

م ل/رض