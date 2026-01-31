جامع الشيخ زايد في أبوظبي يستقبل نحو 7 ملايين ضيف خلال 2025

afp_tickers

1دقيقة

استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي 6,846,723 ضيفا خلال العام 2025، مسجّلا بذلك أعلى رقم في تاريخه، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وزاد عدد الزوار الذين استقبلهم الجامع في 2025، الذين كان من بينهم 1,531,192 مصلّيا، بنسبة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وفق “وام”.

وشكّل الأشخاص من خارج الدولة 82% من إجمالي الزوار، وتصدّرت قارة آسيا قائمة ضيوف الجامع بنسبة 49%، تلتها قارة أوروبا بنسبة 33%، ثم قارة أميركا الشمالية بنسبة 11%، ثم أفريقيا وأميركا الجنوبية بنسبة 3% لكل منهما، وأخيرا أستراليا بنسبة 1%.

رم ل/دص