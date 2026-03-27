جماعة الحوثي باليمن تحذر من أنها قد تنضم للحرب

27 مارس آذار (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم الجمعة إنها قد تتدخل عسكريا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في حال انضمام دول أخرى إلى الولايات المتحدة وإسرائيل أو في حال استخدام البحر الأحمر لشن هجمات على الجمهورية الإسلامية.

وأكد المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في كلمة بثها التلفزيون الاستعداد للتدخل العسكري المباشر في حال انضمام أي تحالفات جديدة إلى واشنطن وإسرائيل ضد إيران وحلفائها، أو في حال استخدام البحر الأحمر في عمليات قتالية ضد إيران.

وأشار سريع إلى استعداد الحوثيين للتحرك في حال استمرار ما وصفه بالتصعيد ضد إيران و”محور المقاومة”، لكنه لم يُحدد طبيعة هذا التدخل.

ويُثير هذا التحذير احتمال اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، لا سيما في ظل قدرة الحوثيين على ضرب أهداف تتجاوز حدود اليمن وتعطيل خطوط الملاحة حول شبه الجزيرة العربية.

وانضم حلفاء إيران في لبنان والعراق بالفعل إلى الحرب الدائرة في المنطقة، والتي اندلعت إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران. ولم يُعلن الحوثيون حتى الآن عن أي دخول مباشر في الحرب، على الرغم من قدراتهم العسكرية وموقعهم الجغرافي المُطل على البحر الأحمر.

وفي خطابه، قال سريع أيضا إن الجماعة لن تسمح باستخدام البحر الأحمر لشن “عمليات عدائية” ضد إيران أو أي دولة إسلامية. وحذّر من أي تشديد إضافي لما وصفه “بالحصار المفروض على اليمن”.

ودعا سريع إلى وقف فوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والدول الحليفة لها، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية ولبنان والعراق، وحثّ على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن في البحر الأحمر، مُعلنين دعمهم للفلسطينيين.

وأطلق الحوثيون طائرات مُسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا جويا إسرائيليا وهجمات أمريكية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وتوقف الحوثيون عن هذه الهجمات بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية في أكتوبر تشرين الأول 2025.

(تغطية صحفية أحمد طلبة وإيناس العشري – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)