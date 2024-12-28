جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

afp_tickers

3دقائق

تجمع العديد من الأشخاص في نيودلهي السبت تكريما لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي جعلت إصلاحاته الاقتصادية من البلاد قوة عالمية، مع بدء مراسم جنازته الوطنية.

وتوفي مانموهان سينغ الذي تولى رئاسة الحكومة بين العامين 2004 و2014، مساء الخميس في أحد مستشفيات نيودلهي عن عمر 92 سنة. وأعلنت السلطات الحداد الوطني لمدة سبعة أيام.

وأحاط حرس الشرف بنعش سينغ الذي غطته أكاليل من الورد، وتمّ نقله الى مقر حزب المؤتمر الذي كان ينتسب إليه، قبل بدء جولة سيّارة في شوارع العاصمة، على أن يُحرق جثمانه لاحقا.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يتوقع أن يحضر مراسم الجنازة الى جانب مسؤولين آخرين، أن سينغ كان “أحد أكثر القادة تمّيزا” في الهند.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن سينغ كان “رجل دولة حقيقيا”، مشيرا الى أنه “رسم تقدما رائدا سيواصل تعزيز دولنا والعالم لأجيال مقبلة”.

ودفع سينغ خلال ولايته الأولى باتجاه الازدهار الاقتصادي في الهند، على الرغم من أن تباطؤ النمو خلال السنوات التالية أفسد ولايته الثانية.

ولد مانموهان سينغ في بلدة كاه الواقعة في باكستان راهنا ودرس الاقتصاد في جامعتي كامبريدج وأكسفورد العريقتين. ولم يكن قد انتخب في أي منصب قبل توليه رئاسة الحكومة.

كان حاكما للبنك المركزي وتمت الاستعانة بخبرته في العام 1991 لإخراج الهند من أسوأ أزمة مالية في تاريخها المعاصر.

خلال ولايته الأولى عرف الاقتصاد الهندي نموا سنويا نسبته 9% ما أعطى البلاد وزنا دوليا كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة.

وأبرم كذلك اتفاقا نوويا تاريخيا مع الولايات المتحدة، رأى أنه سيساعد الهند على تلبية حاجاتها الاستراتيجية.

وتلطخت سمعة سينغ الذي كنا ملقبا “السيد النظيف” خلال سنوات حكمه العشرة بعد الكشف عن سلسلة من قضايا الفساد.

وكان سينغ ينتقد بشدة سياسة ناريندرا مودي الاقتصادية، محذرا أيضا من المخاطر التي تطرحها التوترات العرقية والطائفية المتنامية، على النظام الديموقراطي الهندي.

بور-بجم/كام