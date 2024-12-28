مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تجمع العديد من الأشخاص في نيودلهي السبت تكريما لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي جعلت إصلاحاته الاقتصادية من البلاد قوة عالمية، مع بدء مراسم جنازته الوطنية.

وتوفي مانموهان سينغ الذي تولى رئاسة الحكومة بين العامين 2004 و2014، مساء الخميس في أحد مستشفيات نيودلهي عن عمر 92 سنة. وأعلنت السلطات الحداد الوطني لمدة سبعة أيام.

وأحاط حرس الشرف بنعش سينغ الذي غطته أكاليل من الورد، وتمّ نقله الى مقر حزب المؤتمر الذي كان ينتسب إليه، قبل بدء جولة سيّارة في شوارع العاصمة، على أن يُحرق جثمانه لاحقا.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يتوقع أن يحضر مراسم الجنازة الى جانب مسؤولين آخرين، أن سينغ كان “أحد أكثر القادة تمّيزا” في الهند.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن سينغ كان “رجل دولة حقيقيا”، مشيرا الى أنه “رسم تقدما رائدا سيواصل تعزيز دولنا والعالم لأجيال مقبلة”.

ودفع سينغ خلال ولايته الأولى باتجاه الازدهار الاقتصادي في الهند، على الرغم من أن تباطؤ النمو خلال السنوات التالية أفسد ولايته الثانية.

ولد مانموهان سينغ في بلدة كاه الواقعة في باكستان راهنا ودرس الاقتصاد في جامعتي كامبريدج وأكسفورد العريقتين. ولم يكن قد انتخب في أي منصب قبل توليه رئاسة الحكومة.

كان حاكما للبنك المركزي وتمت الاستعانة بخبرته في العام 1991 لإخراج الهند من أسوأ أزمة مالية في تاريخها المعاصر.

خلال ولايته الأولى عرف الاقتصاد الهندي نموا سنويا نسبته 9% ما أعطى البلاد وزنا دوليا كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة.

وأبرم كذلك اتفاقا نوويا تاريخيا مع الولايات المتحدة، رأى أنه سيساعد الهند على تلبية حاجاتها الاستراتيجية.

وتلطخت سمعة سينغ الذي كنا ملقبا “السيد النظيف” خلال سنوات حكمه العشرة بعد الكشف عن سلسلة من قضايا الفساد.

وكان سينغ ينتقد بشدة سياسة ناريندرا مودي الاقتصادية، محذرا أيضا من المخاطر التي تطرحها التوترات العرقية والطائفية المتنامية، على النظام الديموقراطي الهندي.

بور-بجم/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
19 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
34 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
376 إعجاب
264 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية