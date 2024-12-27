جنازة وطنية لرئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ

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أعلنت الهند الجمعة الحداد سبعة أيام ومراسم دفن وطنية بعد وفاة رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي جعلت إصلاحاته الاقتصادية من البلاد قوة عالمية.

وتوفي مانموهان سينغ الذي تولى رئاسة الحكومة في الهند بين العامين 2004 و2014، مساء الخميس في أحد مستشفيات نيودلهي بعدما فقد الوعي في منزل، على ما جاء في بيان للمعهد الهندي للعلوم الطبية.

وستنظم مراسم جنازة وطنية لسينغ الذي توفي عن عمر 92 عاما. وقالت الحكومة في بيان “احتراما للراحل الكبير، نعلن الحداد الوطني مدة سبعة أيام في كل أرجاء الهند”.

وأوضح المصدر نفسه أن فترة الحداد الوطني بدأت الخميس وتستمر حتى الأربعاء المقبل مشيرا إلى أن الاعلام الوطنية ستنكس خلال الأيام السبعة.

ولم يعلن رسميا بعد عن موعد الجنازة الوطنية. لكن مسؤولا رفيع المستوى في حزب المؤتمر الذي كان سينغ ينتمي إليه، ألمح إلى أن الجنازة قد تقام السبت.

ودفع سينغ خلال ولايته الأولى باتجاه الازدهار الاقتصادي في الهند، على الرغم من أن تباطؤ النمو خلال السنوات التالية أفسد ولايته الثانية.

ولد مانموهان سينغ في بلدة كاه الواقعة في باكستان راهنا ودرس الاقتصاد في جامعتي كامبريدج واكسفورد العريقتين. ولم يكن قد انتخب في أي منصب قبل توليه رئاسة الحكومة.

كان حاكما للبنك المركزي وتمت الاستعانة بخبرته في العام 1991 لإخراج الهند من أسوأ أزمة مالية في تاريخها المعاصر.

وخلال ولايته الأولى عرف الاقتصاد الهندي نموا نسبته 9% في السنة ما أعطى البلاد وزنا دوليا كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة.

وأبرم كذلك اتفاقا نوويا تاريخيا مع الولايات المتحدة، رأى أنه سيساعد الهند على تلبية حاجاتها الاستراتيجية.

وتلطخت سمعة سينغ الذي كنا ملقبا “السيد النظيف” خلال سنوات حكمه العشرة بعد الكشف عن سلسلة من قضايا الفساد.

وكان سينغ ينتقد بشدة سياسة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي الاقتصادية محذرا أيضا من المخاطر التي تطرحها التوترات العرقية والطائفية المتنامية، على النظام الديموقراطي الهندي.

بب/غ ر/لين