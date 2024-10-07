“من داخل جنيف”… عام من الحرب في الشرق الأوسط
لقد مر عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وقد أعقب ذلك اثنا عشر شهرًا من الصراع العنيف، أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، الأغلبية الساحقة منهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نلقي نظرة على تغطيتنا خلال العام الماضي.
يقول زيد رعد الحسيني، المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان سابقا: ”يلزمنا الغباء الهائل للحروب القائمة حاليا بالتعامل معه. فنجد أنفسنا أمام حروب أجدى بها أن تُدوّن في كتب تاريخ القرن العشرين، لا القرن الحادي والعشرين“.
كيف تعاملت وكالات الإغاثة مع هذا الوضع؟
يردّ فابريزو كاربوني، المدير الإقليميّ للجنة الدوليّة للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فيقول: ”يعتقد الناس أننا نقدر على فعل أشياء، نحن نعجز عنها في الأصل. فلسنا مجهّزين بجيش، ولا أسلحة”.
كيف تردّ وكالات الإغاثة على ما يُوجَّه إليها من نقد حول قدرتها على بذل المزيد من الجهد؟
لوأمكننا إطلاق سراح الجميع (الرهائن من إسرائيل)، لفعلنا ذلك في أقرب الآجال. ولو استطعنا إلى الزيارة سبيلا لفعلنا، خاصّة وأنّ ذلك يحدث في بيئة اسمها غزّة
لماذا نتسرع في الحرب ونتباطأ في السلام؟
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مؤسسة سلسلة السعادة الإنسانيّة السّويسريّة تجمع حوالي 2.5 مليون فرنك سويسري لصالح غزة
هناك تركيز على مركزية “ألمي”، الألم الذي يشعر به مجتمعي، وأشعر به أنا، وأطالب ب”مساندتي كائنًا من كنت، والاعتراف بمعاناتي. لكن السؤال البديهي هو: كم مرة نقف كأفراد، لنساند آخرين وأخريات يعانين من الألم”؟
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جنيف الدولية
ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي
التدقيق اللغوي: لمياء الواد
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