“من داخل جنيف”… عام من الحرب في الشرق الأوسط

يزيد عدد الضحايا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن 41900 قتيل الأغلبية الكبرى من النساء والأطفال. reuters_tickers

لقد مر عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وقد أعقب ذلك اثنا عشر شهرًا من الصراع العنيف، أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، الأغلبية الساحقة منهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نلقي نظرة على تغطيتنا خلال العام الماضي.

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إيموجين فولكس تقدم إيموجين فولكس تقارير من جنيف لصالح هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) وموقع swissinfo.ch . انظر 1 لغة أخرى English en Inside Geneva special: a year of war in the Middle East الأصلي طالع المزيدInside Geneva special: a year of war in the Middle East

يقول زيد رعد الحسيني، المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان سابقا: ”يلزمنا الغباء الهائل للحروب القائمة حاليا بالتعامل معه. فنجد أنفسنا أمام حروب أجدى بها أن تُدوّن في كتب تاريخ القرن العشرين، لا القرن الحادي والعشرين“.

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كيف تعاملت وكالات الإغاثة مع هذا الوضع؟

يردّ فابريزو كاربوني، المدير الإقليميّ للجنة الدوليّة للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فيقول: ”يعتقد الناس أننا نقدر على فعل أشياء، نحن نعجز عنها في الأصل. فلسنا مجهّزين بجيش، ولا أسلحة”.

كيف تردّ وكالات الإغاثة على ما يُوجَّه إليها من نقد حول قدرتها على بذل المزيد من الجهد؟

لوأمكننا إطلاق سراح الجميع (الرهائن من إسرائيل)، لفعلنا ذلك في أقرب الآجال. ولو استطعنا إلى الزيارة سبيلا لفعلنا، خاصّة وأنّ ذلك يحدث في بيئة اسمها غزّة

لماذا نتسرع في الحرب ونتباطأ في السلام؟

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المزيد مؤسسة سلسلة السعادة الإنسانيّة السّويسريّة تجمع حوالي 2.5 مليون فرنك سويسري لصالح غزة تم نشر هذا المحتوى على قالت المؤسسة الخيريّة سلسلة السعادة أمس الثلاثاء إنّ التّبرّعات التي تم جمعها منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي قُدّمت لسبعة مشاريع لدعم ضحايا الحرب من نساء ورجال في قطاع غزة. طالع المزيدمؤسسة سلسلة السعادة الإنسانيّة السّويسريّة تجمع حوالي 2.5 مليون فرنك سويسري لصالح غزة

هناك تركيز على مركزية “ألمي”، الألم الذي يشعر به مجتمعي، وأشعر به أنا، وأطالب ب”مساندتي كائنًا من كنت، والاعتراف بمعاناتي. لكن السؤال البديهي هو: كم مرة نقف كأفراد، لنساند آخرين وأخريات يعانين من الألم”؟

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المزيد جنيف الدولية جنيف الدولية عالَمٌ في حدّ ذاتها. نأخذك عبر نشرتنا الإخبارية، في رحلة تغطّي مختلفَ جوانب هذه المدينة السويسرية العالمية. طالع المزيدجنيف الدولية

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد