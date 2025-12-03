جوتيريش: إنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يتوافق مع القانون الدولي

5دقائق

نيويورك 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إن هناك “خطأ جوهريا” في الكيفية التي أدارت بها إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وإن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب هناك.

وأضاف جوتيريش في مقابلة أجريت معه خلال مؤتمر رويترز نيكست في نيويورك “أعتقد أن هناك خطأ جوهريا في طريقة تنفيذ هذه العملية (العسكرية)، مع تجاهل تام فيما يتعلق بمقتل المدنيين وتدمير غزة”.

* جرائم حرب

وأفادت وزارة الصحة في القطاع بمقتل أكثر من 70 ألف شخص في غزة خلال الصراع المستمر منذ عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واندلعت الحرب بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وتسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وعندما سُئل عما إذا كانت جرائم حرب قد ارتُكبت، قال جوتيريش “هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن هذا الاحتمال ربما يكون حقيقة”.

وجرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في العاشر من أكتوبر تشرين الأول لكنه هش، إذ تواصل إسرائيل قصف غزة وهدم ما تصفه ببنية حماس التحتية. وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة.

وأشاد جوتيريش بالولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، لدورها الفعال في تحسين وصول المساعدات إلى غزة، حيث أفاد مرصد عالمي للجوع في أغسطس آب بأن المجاعة قد استشرت.

وقال “هناك تعاون ممتاز في مجال المساعدات الإنسانية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وآمل أن يستمر هذا التعاون ويتطور”.

وتشكو الأمم المتحدة منذ وقت طويل من وجود عراقيل تحول دون إيصال وتوزيع المساعدات في غزة، وتلقي باللوم في ذلك على إسرائيل والانفلات الأمني. وانتقدت إسرائيل العملية التي تقودها الأمم المتحدة واتهمت حماس بسرقة المساعدات، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.

* أوكرانيا

قال جوتيريش إن المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا تبدو متعثرة وإن حل الصراع يجب أن يتم وفقا للقانون الدولي وبسلامة أراضي الدول.

وأضاف جوتيريش “أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن الحل”.

وقال “انتهاك هذه القواعد خطير للغاية لأن الناس في كل مكان في العالم سيشعرون بأن بوسعهم فعل ما يشاؤون لأن القانون الدولي لم يعد ذا اهمية. لذا آمل أن تحترم الطريقة التي ستنتهي بها المفاوضات هذه المبادئ، حتى لو أدركت (أنا) أن ذلك لن يكون سهلا”.

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط 2022، مما أدى إلى أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة. وتحاول الولايات المتحدة التوسط لإنهاء هذا الصراع.

* ترامب والأمم المتحدة

ويصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمم المتحدة بأنها تتمتع “بإمكانيات هائلة”، لكنه قال إنها لا تستغلها. وخفّض ترامب المساعدات الخارجية ويرغب في مواصلة خفض التمويل الأمريكي للأمم المتحدة.

وطلب جوتيريش عدم التشكيك في القيم التي تدافع عنها المنظمة الدولية، وقال “لست مهتما بالدخول في أي جدال مع الإدارة الأمريكية. أنا مهتم بالحفاظ على قيم الأمم المتحدة وعلى القيم التي أعتقد أننا نستطيع من خلالها بناء عالم أكثر عدلا يحظى فيه القانون الدولي بالاحترام ويُمكن من خلالها أيضا التغلب على التفاوتات الهائلة الموجودة حاليا”.

وعن الضربات الأمريكية على السفن بالقرب من فنزويلا، قال جوتيريش إنها لا تتوافق مع القانون الدولي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)