جوتيريش يحث على ضبط النفس في اليمن بعد تقدم الانفصاليين الجنوبيين

الأمم المتحدة-17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء جميع الأطراف في اليمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد تقدم الانفصاليين في الجنوب، في تطور ينذر بتأجيج الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات، بعد فترة هدوء طويلة.

وأشار جوتيريش إلى أن عمليات المنظمة الدولية باتت غير قابلة للاستمرار في المناطق التي تسيطر عليها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، وتحديدا العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب شمال غرب البلاد ذي الكثافة السكانية العالية.

