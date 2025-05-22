حادث “خطير” خلال تدشين سفينة حربية في كوريا الشمالية

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وقع “حادث خطير” خلال احتفال تدشين سفينة حربية كورية شمالية في واقعة اعتبرها الزعيم كيم جونغ-أون “عملا إجراميا”، بحسب ما أفادت الخميس وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّه خلال مراسم تدشين مدمّرة جديدة تبلغ زنتها 5000 طن في مدينة تشونغجين الساحلية في الشمال الشرقي وقع “حادث خطير”.

وبموازاة ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي من جهته أن بيونغ يانغ أطلقت الخميس “عدّة صواريخ مجنّحة غير محدّدة” باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فإنّ حادث السفينة نجم عن “قلة خبرة القيادة والإهمال التشغيلي” أثناء مراسم التدشين، “ما تسبّب بسحق بعض أجزاء قاع السفينة الحربية” و”اختلال توازنها”.

وأضافت الوكالة أنّ كيم جونغ-أون شاهد كلّ ما جرى ووصفه بأنه “عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق” و”لا يمكن التسامح معه”.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ “الأخطاء غير المسؤولة” التي ارتكبها المسؤولون المذنبون “ستتمّ معالجتها في الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الذي سيعقد الشهر المقبل”.

ولم تحدّد الوكالة اسم المدمّرة التي تعرضت للحادث.

والشهر الماضي، كشفت بيونغ يانغ عن مدمّرة يبلغ وزنها 5 آلاف طن أطلق عليها اسم تشوي هيون مزوّدة بـ”أقوى الأسلحة” من المرتقب أن تدخل “في الخدمة في مطلع العام المقبل”.

ورجّح الجيش الكوري الجنوبي أن تكون السفينة الجديدة تتمتّع بمواصفات تشوي هيون عينها.

ويلفت بعض الخبراء إلى أن تشوي هيون قد تزوّد بصواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى، رغم أن كوريا الشمالية لم تثبت بعد قدرتها على إنتاج نماذج صغيرة من الأسلحة النووية.

– مساعدة من روسيا –

ويعتبر الجيش الكوري الجنوبي من جهته أنه من الممكن أن تكون موسكو ساعدت بيونغ يانغ في تطوير المدمّرة تشوي هيون، على الأرجح في مقابل إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا لمؤازرة موسكو في حربها على كييف.

وكشف آهن تشان-إل، وهو لاجئ كوري شمالي يدير معهد الدراسات الخاصة بكوريا الشمالية أنه من المرجّح أن تكون روسيا ساعدت بيونغ بانغ في تشييد السفينة الحربية الجديدة التي تعرّضت لحادث الأربعاء.

وهو قال “يبدو أن الهيكل شيّد على عجلة وأن العديد من المشكلات طرأت خلال عملية البناء”.

وأكّدت كوريا الشمالية للمرّة الأولى في نيسان/أبريل أنها أوفدت جنودا إلى روسيا للمساعدة في المجهود الحربي ضدّ أوكرانيا.

وأعلنت بيونغ يانغ وموسكو في الفترة الأخيرة البدء بتشييد أوّل طريق يربط بين البلدين الحليفين.

– تعزيز البحرية –

والعام الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ بالستية عدة بما ينتهك العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة.

ولطالما حذّر الخبراء من خطر قيام كوريا الشمالية باختبار أسلحة لتصديرها إلى روسيا بغرض استخدامها في الحرب على أوكرانيا.

وفي آذار/مارس، قام كيم جونغ-أون بجولة لتفقّد مشروع تشييد غوّاصة نووية الدفع وأكّد أن تعزيز القوّات البحرية عنصر أساسي في استراتيجية بيونغ يانغ الدفاعية.

ودعا إلى تحديث القوّات البحرية السطحية والقاعية، بما في ذلك من خلال تطوير سفن حربية.

وقالت بيونغ يانغ في الماضي إنها تطوّر مسيّرات غوّاصة انقضاضية نووية من شأنها أن تتسبّب في “تسونامي إشعاعي”، غير أن الخبراء يشكّكون في قدرة البلد على تطوير أسلحة من هذا النوع.

سدل/بم-م ن/الح