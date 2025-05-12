حزب العمال الكردستاني يحل نفسه منهيا 40 عاما من التمرد في تركيا

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من دارين باتلر

إسطنبول (رويترز) – قالت وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني يوم الاثنين إن الجماعة التي تخوض صراعا مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاما قررت حل نفسها وإنهاء التمرد المسلح.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار حزب العمال الكردستاني إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، والتشجيع على اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر في العراق المجاور وكذلك في سوريا، حيث تتحالف القوات الكردية مع القوات الأمريكية.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده المسلح عام 1984. وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية.

ونشرت وكالة فرات للأنباء ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي في شمال العراق حيث مقره، وجاء فيه “أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب”.

وعقد حزب العمال الكردستاني المؤتمر استجابة لدعوة وجهها زعيم الجماعة المسجون عبد الله أوجلان في فبراير شباط لحل الحزب. وأوجلان مسجون في جزيرة جنوبي إسطنبول منذ عام 1999. وقالت الجماعة يوم الاثنين إنها ستدير العملية.

ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت أنقرة وافقت على استمرار دور أوجلان، وهو ما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد لا يحظى بشعبية بين الأتراك. ولم تتوفر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيتم بها نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتفكيكه على الصعيد العملي.

ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه العملية على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وتقود وحدات حماية الشعب قوة متحالفة مع الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وتعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني. وقالت وحدات حماية الشعب في وقت سابق إن دعوة أوجلان لا تنطبق عليها.

وورد في البيان الختامي لمؤتمر حزب العمال الكردستاني أن الحزب “أنجز مهمته التاريخية. هزم نضال حزب العمال الكردستاني سياسة الإنكار وإبادة شعبنا وأوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل عن طريق السياسة الديمقراطية”.

ومن شأن قرار حزب العمال الكردستاني أن يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان الفرصة لتعزيز التنمية في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، حيث أعاق التمرد اقتصاد المنطقة لعقود من الزمن.

وقال طيب تمل نائب الرئاسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المؤيد للأكراد لرويترز يوم الاثنين إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه له أهمية بالغة للشعب الكردي ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

وأضاف أن “قرار حزب العمال الكردستاني بإنهاء وجوده والشروع في تحول جديد سيتطلب أيضا تحولا كبيرا في عقلية الدولة الرسمية في تركيا، وسيمهد إلى تبني نموذج جديد”.

وحظي الإعلان بترحيب في ديار بكر، أكبر مدينة في الجنوب الشرقي، إذ أدت عدم الثقة في الحكومة بين العديد من الأكراد إلى تآكل الآمال في نجاح عملية السلام.

وقال حسن حسين جيلان (45 عاما) “من المهم حقا ألا يموت الناس بعد الآن وأن يتم حل المشكلة الكردية في هيكل أكثر ديمقراطية”، واصفا خطوة حزب العمال الكردستاني بأنها هامة للغاية للأكراد والشعب التركي.

وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان إن قرار حزب العمال الكردستاني بالحل “خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب”.

ولم تعلق وزارة الخارجية التركية على الفور على الإعلان الذي كانت أنقرة تتوقعه.

واستقرت الليرة التركية عند 38.765 مقابل الدولار بينما ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي ثلاثة بالمئة.

وكانت هناك جهود سلام متقطعة على مر السنين، أبرزها وقف إطلاق النار بين عامي 2013 و2015 الذي انهار في نهاية المطاف.