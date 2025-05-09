حزب العمال الكردستاني يعلن أنه عقد “بنجاح” مؤتمرا لحلّ نفسه (إعلام كردي)

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عقد حزب العمال الكردستاني هذا الأسبوع “بنجاح” مؤتمرا لحلّ نفسه، حسبما أوردت الجمعة وكالة فرات للأنباء المقرّبة من المجموعة المسلّحة.

وجاء في بيان نشرته الوكالة “عُقد المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني بنجاح في مناطق الدفاع المشروع” في شمال العراق “في الفترة من 5 إلى 7 أيار (مايو) الجاري (…) وانعقد بناء على دعوة القائد عبد الله أوجلان”.

ونتج من هذا المؤتمر، بحسب البيان، “قرارات ذات أهمية تاريخية (…) على أساس دعوة القائد” في 27 شباط/فبراير لنزع الحزب سلاحه وحلّ نفسه.

وأضاف البيان “ستتم مشاركة نتائج المؤتمر (…) ومعلومات ووثائق مستفيضة ومفصلة عن القرارات التي تم اتخاذها مع الرأي العام في المستقبل القريب جدا”.

ورد حزب العمّال الكردستاني الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق، إيجابا في الأول من آذار/مارس على دعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان المعتقل منذ 26 عاما، لحل الحركة ووضع حد لأربعين عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وأعلن الحزب الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”، وقف إطلاق النار بأثر فوري.

وفي شمال العراق تقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان.

لكن رغم وقف إطلاق النار، استمرت المناوشات في الأسابيع الأخيرة بين الطرفين في عدة مناطق في شمال العراق.

بور-آش/كبج/ب ق