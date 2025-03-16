حزب الله يندد بالضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن

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القاهرة (رويترز) – نددت جماعة حزب الله اللبنانية بالضربات العسكرية واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن وأكدت تضامنها مع اليمن.

وقالت الجماعة في بيان “هذا العدوان الهمجي جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية”.

وأضافت “نؤكد تضامننا الكامل مع اليمن العزيز الشجاع، قيادة وشعبا”.

ووفقا لوزارة الصحة التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، أدت الضربات التي استهدفت الجماعة المتحالفة مع إيران يوم السبت إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا.