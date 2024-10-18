حصري-في الضفة الغربية.. شركات تعبئة بيبسي وكوكاكولا تواجه نقصا في العلب والسكر

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من جيسيكا دي نابولي

نيويورك 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – تواجه شركات تعبئة بيبسيكو وكوكاكولا في الضفة الغربية نقصا في العلب والسكر بسبب إغلاق معبر حدودي مع الأردن منذ فترة طويلة، وفقا لمسؤولين بشركتين لتعبئة المشروبات الغازية.

وفي أحدث أزمة في سلاسل التوريد العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، تم إغلاق معبر تجاري حيوي عند جسر الملك حسين إلى حد كبير أمام حركة التجارة منذ أوائل سبتمبر أيلول بعد أن أطلق مسلح أردني النار على ثلاثة مدنيين إسرائيليين وقتلهم.

وقال حاتم العمري مدير مصنع لتعبئة منتجات بيبسي وسفن أب وميرندا لبيعها في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة إن السكر والعلب كان يتم نقلها في السابق إلى مصانع التعبئة في الضفة الغربية من الأردن عبر الجسر.

وأضاف العمري أن مصنع بيبسي الواقع في أريحا نفدت منه المواد اللازمة لتصنيع المشروبات الغازية المعلبة منذ نحو 15 يوما، ولم يتمكن المصنع من الحصول على شحنات جديدة من العلب أو السكر منذ أكثر من شهر. وأضاف أن السكر الذي يستخدمه المصنع يأتي من السعودية.

وقال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية إن إحدى شركات تعبئة كوكاكولا في رام الله تعاني من نقص بعض نكهات المشروبات الغازية ولا تصل لها الإمدادات المعتادة من السكر والعلب.

وقال الهندي في رسالة عبر تطبيق واتساب “إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن معظم العاملين في القطاع الخاص بما فيهم نحن سيصلون إلى طريق مسدود”.

ولم ترد شركة بيبسي على الفور على طلب التعليق، فيما رفضت شركة كوكاكولا التعليق.

وشركات التعبئة تكون كيانات منفصلة، ولكن في بعض الأحيان تمتلك الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها حصصا فيها.