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حصري-مصدران بالكونجرس: حماس جندت ما يصل إلى 15 ألفا منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل

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نيويورك (رويترز) – قال مصدران في الكونجرس مطلعان على معلومات مخابرات أمريكية إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جندت ما بين 10 آلاف و15 ألفا منذ بداية حربها مع إسرائيل، مما يشير إلى أن الحركة المدعومة من إيران ستظل تمثل تهديدا لإسرائيل.

وتشير معلومات المخابرات إلى مقتل عدد مماثل من مقاتلي حماس منذ بداية الحرب. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه التقديرات الرسمية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الأحد بعد صراع دام 15 شهرا وأدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدران المطلعان على معلومات المخابرات، التي وُضعت في سلسلة من التحديثات قدمتها وكالات مخابرات أمريكية في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه رغم نجاح حماس في تجنيد أعضاء جدد، فإن عددا كبيرا منهم من الشباب غير المدربين الذين ينفذون مهام أمنية بسيطة.

وأحجم مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية عن التعليق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في 14 يناير كانون الثاني إن الولايات المتحدة تعتقد أن العدد الذي جندته حماس يماثل العدد الذي فقدته تقريبا في غزة، محذرا من أن ذلك “مؤشر على استمرار التمرد والحرب”.

ولم يقدم بلينكن مزيدا من التفاصيل بشأن التقييم لكن بيانات إسرائيلية تقول إن إجمالي عدد القتلى من المسلحين في غزة يصل إلى نحو 20 ألفا.

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