حصيلة فيضانات سريلانكا تتجاوز 600 قتيل وتحذير من انزلاقات أرضية جديدة

afp_tickers

5دقائق

أدى هطول أمطار غزيرة إلى إطلاق تحذيرات جديدة الجمعة من احتمال وقوع انهيارات أرضية في المنطقة الأكثر تضررا في وسط سريلانكا، فيما تجاوزت حصيلة الإعصار “ديتواه” الذي ضرب الأسبوع الماضي 600 قتيل.

وحذّرت الهيئة الوطنية المسؤولة عن سلامة المباني التي تتابع استقرار سفوح الجبال، من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى تشبع التلال وتدفعها نحو الانهيار.

وقالت في بيان “تجاوزت معدلات الأمطار 150 مليمترا في بعض المناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. إذا استمرت، احتموا لتفادي مخاطر الانهيارات الأرضية”.

حدثت الفيضانات الأخيرة مع بداية هطول الأمطار الموسمية.

وقال مركز إدارة الكوارث إن 607 أشخاص تأكد مقتلهم، مرجحا أن عددا كبيرا من المفقودين جرفتهم السيول أو طمرتهم الانهيارات الطينية المدمرة.

وتراجع عدد المفقودين من 341 إلى 214، في حين ارتفع عدد المتضررين إلى ما يزيد قليلا على مليوني شخص مع الوصول إلى مناطق عزلتها الفيضانات.

وتراجع عدد الأشخاص في مخيمات اللاجئين التي تديرها الدولة إلى 150 ألف شخص، بعد أن بلغ في ذروته 225 ألفا، مع انحسار مياه الفيضانات في العاصمة كولومبو ومحيطها.

ووصف الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي ما حدث بأنه الكارثة الطبيعية الأكثير تدميرا في تاريخ الجزيرة.

– محادثات جديدة مع صندوق النقد –

في كلمة أمام البرلمان الجمعة، قال ديساناياكي إنه طلب من صندوق النقد الدولي تأجيل إطلاق الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ البالغ 2,9 مليار دولار من أجل التفاوض على مبلغ أكبر.

وأوضح الرئيس السريلانكي “كان من المقرر أن يوافق مجلس صندوق النقد الدولي على صرف 347 مليون دولار في 15 كانون الأول/ديسمبر، لكننا طلبنا منهم تأجيل ذلك لأننا نريد وقتا للتفاوض على دفعة أكبر”.

وشدد على ضرورة إجراء محادثات جديدة مع المقرض الدولي الذي يتخذ مقرا في واشنطن، لأن الوضع الاقتصادي في البلاد تغير بشكل جذري في أعقاب الكارثة البيئية.

شمل التنبيه من الانهيارات الأرضية الجديد الجمعة مناطق لم تعتبر سابقا عالية الخطورة.

وقد تم إبلاغ السكان الذين تم إجلاؤهم من التلال الوسطى المعرضة للانهيارات الأرضية بعدم العودة على الفور إلى منازلهم، حتى لو لم تتأثر حتى الآن بالانهيارات.

وفي مدينة غامبولا بوسط البلاد، حيث يعمل السكان على إزالة الطين وإصلاح الأضرار، قال الإمام ولي الدين قادري لوكالة فرانس برس في مسجد بوابة الجمعة “نستقبل متطوعين من مناطق أخرى للمساعدة في عملية التنظيف”.

وأكد متطوع عرّف عن نفسه باسم ريناس “تقديرنا أن تنظيف منزل واحد يتطلب عشرة رجال يوميا. لا أحد يستطيع القيام بذلك دون مساعدة”.

– الجيش يتدخل –

من جهته، أعلن الجيش السريلانكي نشر آلاف الجنود في المناطق المتضررة للمساعدة في إزالة الطين والردم.

وقال المسؤول الأعلى عن عمليات التطهير والصيانة، المفوض العام للخدمات الأساسية براباث تشاندراكيرتي، إن تكاليف إعادة الإعمار تقدر بما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي عن مجموعة من التدابير لتقديم تعويضات للضحايا لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية.

في حين تسعى الحكومة للحصول على تبرعات للتعافي من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق والجسور والمنازل والصناعات، قالت سلطات السياحة إن الفنادق عادت إلى العمل.

وأعلنت وزارة السياحة أن نحو 300 سائح كانوا عالقين بسبب الكارثة تم إنقاذهم بواسطة مروحية.

وقال نائب وزير السياحة روان راناسينغه للصحافيين في كولومبو “نحن بحاجة إلى عائدات السياحة للمساعدة في إعادة الإعمار”.

اجي/ح س/ص ك