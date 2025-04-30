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حظر حماس في سويسرا يدخل حيز التنفيذ في 15 أيار/مايو

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أعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية الأربعاء أنه سيتم حظر حركة حماس الفلسطينية في سويسرا اعتبارا من 15 أيار/مايو “لمكافحة” أنشطتها و”منع” حصولها على الدعم في البلاد، وذلك بعد تصويت برلماني في هذا الاتجاه في أواخر 2024.

وأوضحت الحكومة في بيان أنه “في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 1200 شخص وأسر كثيرين غيرهم، قدمت لجان السياسة الأمنية في المجلس الوطني ومجلس الولايات اقتراحا في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لحظر حماس”.

وترمي السلطات الفدرالية من خلال هذا الإجراء إلى امتلاك الوسائل اللازمة “لمواجهة أنشطة حماس ومنع دعمها في سويسرا”.

وجاء في البيان أن القانون “يسهل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة مثل حظر الدخول أو الطرد، فضلا عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس”.

وأضافت الحكومة أنه “بفضل القانون الجديد، سيكون من الصعب أيضا على حماس استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها”، معربة عن اعتقادها بأن التشريع الجديد يساعد سويسرا على تعزيز “أمنها الداخلي ويساهم في احترام القانون الدولي”.

أدت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة في أعقاب الهجوم غير المسبوق للحركة الإسلامية على الأراضي الإسرائيلية، إلى مقتل 52365 شخصا على الأقل في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ومن بين 251 شخصا اختُطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 فارقوا الحياة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

فوغ/جك/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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