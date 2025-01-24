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حقائق-جنين.. ساحة ساخنة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

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(رويترز) – صارت مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وهي معقل للمسلحين الفلسطينيين، جبهة جديدة لإسرائيل بعد أيام من توصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أوقف الحرب في غزة التي استمرت 15 شهرا.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية في مخيم مضطرب للاجئين مجاور لجنين بعد أقل من أسبوع من دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل وإصابة 40 آخرين.

وفيما يلي معلومات عن جنين:

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