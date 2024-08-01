حقائق-ردود فعل شركات الشحن على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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(رويترز) – أدت هجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل طريق ملاحي حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، إذ أدى التحول إلى مسار شحن أطول إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.

وفيما يلي الإجراءات التي اتخذتها الشركات:

* سي.إم.إيه-سي.جي.إم

قال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشحن سي.إم.إيه-سي.جي.إم في 29 فبراير شباط إن مجموعة الشحن الفرنسية علقت معظم الرحلات التي تمر عبر البحر الأحمر، لكنها لا تزال تسيّر بعض سفن الشحن على أساس فردي عندما تتسنى مصاحبة سفن البحرية الفرنسية لسفن الشحن.

* ديانا شيبنج

تتجنب سفن الشركة المرور من قناة السويس.

وقال رئيس الشركة أناستاسيوس مارجارونيس في 23 فبراير شباط “عمليات عبور قناة السويس تقل بنحو 40 بالمئة عن تلك المسجلة خلال النصف الأول من ديسمبر كانون الأول من العام الماضي. ويرجع ذلك جزئيا إلى تجنب عدد من المشغلين، ونحن منهم، للمنطقة”.

* دي.إس.في

قالت ثالث أكبر شركة شحن في العالم في 24 يوليو تموز إن الإيرادات ارتفعت في الربع الثاني بسبب زيادة أحجام الشحن.

وذكرت أنها تتوقع تأثيرا إيجابيا في النصف الثاني من العام نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.

* يوروناف

قالت شركة ناقلات النفط البلجيكية يوم 18 ديسمبر كانون الأول إنها ستتجنب البحر الأحمر لحين إشعار آخر.

* إيفرجرين

قالت شركة إيفرجرين التايوانية لشحن الحاويات في 18 ديسمبر كانون الأول إن سفنها التي تقدم خدمات الشحن في منطقة موانئ البحر الأحمر ستغير مسارها إلى ممرات أخرى آمنة، أما السفن المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر فستسلك طريق رأس الرجاء الصالح.

* فرونت لاين

قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط، التي تتخذ من النرويج مقرا، في 18 ديسمبر كانون الأول إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

* جرام كار كاريرز

قالت شركة الشحن النرويجية المتخصصة في نقل السيارات يوم 21 ديسمبر كانون الأول إن سفنها لن تمر من البحر الأحمر.

* هافنيا

قالت شركة الشحن النرويجية هافنيا في 12 يناير كانون الثاني إنها منعت جميع سفنها من التوجه إلى مضيق باب المندب أو الإبحار بالقرب منه.

* هاباج لويد

ذكرت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد، التي قررت في يناير كانون الثاني تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا حتى إشعار آخر، في 11 يونيو حزيران أنها لا تتوقع أن يستأنف قطاع الشحن البحري المرور عبر البحر الأحمر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

وقالت الشركة يوم 14 مارس آذار إن الاضطراب في البحر الأحمر ووفرة المعروض من خدمات السفن على الصعيد العالمي سيجبرها على تقليل التكاليف في 2024.

* إتش.إم.إم

قالت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش.إم.إم يوم 19 ديسمبر كانون الأول إنها أمرت سفنها التي تستخدم عادة قناة السويس بتغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

* هويج أوتولاينرز

قالت شركة شحن السيارات النرويجية هويج أوتولاينرز في 20 ديسمبر كانون الأول إنها ستوقف مرور سفنها عبر البحر الأحمر.

وفي الثامن من فبراير شباط قالت الشركة إن الاضطراب في البحر الأحمر أثر سلبا على قدرتها التشغيلية.

* كلافينيس كومبينيشن كاريرز

قالت شركة كلافينيس كومبينيشن كاريرز المشغلة لأسطول ناقلات، وتتخذ من النرويج مقرا، في 16 يناير كانون الثاني إن سفنها لن تمر عبر البحر الأحمر ما لم يتحسن الوضع.

* كوينا + نيجل

توقعت شركة الخدمات اللوجستية السويسرية كوينا + نيجل في الأول من مارس آذار استمرار تأثير أزمة البحر الأحمر لأرباع تالية.

وقالت في 23 يوليو تموز إن تأثير أزمة البحر الأحمر عليها كان “ضئيلا”، مضيفة أنها مستعدة لارتفاع الطلب في النصف الثاني بعد زيادة استخدام خدماتها اللوجستية بحرا وجوا.

* ميرسك

ذكرت مجموعة ميرسك الدنمركية للشحن في الأول من أغسطس آب أنها تتوقع استمرار الاضطرابات حتى نهاية 2024 على الأقل فيما رفعت توقعاتها للعام بأكمله مرة أخرى جزئيا بسبب الأزمة.

وقالت ميرسك، التي أوقفت حركة المرور في البحر الأحمر، في يوليو تموز إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع ليشمل كامل شبكتها في العالم.

* إم.إس.سي

قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) في 16 ديسمبر كانون الأول إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس.

* نيبون يوشن

قال متحدث باسم نيبون يوشن، أكبر شركة شحن يابانية من حيث المبيعات، لرويترز في 16 يناير كانون الثاني إن الشركة أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا لجميع السفن التي تشغلها.

* أوشن نتورك إكسبرس

قالت أوشن نتورك أكسبرس، وهي مشروع مشترك بين شركات ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوشن وكاواساكي كيسن كايشا، في 19 ديسمبر كانون الأول إنها قررت تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح أو وقف رحلاتها مؤقتا ونقلها لمناطق آمنة.

* أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

قالت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين (أو.أو.سي.إل)، ومقرها هونج كونج، في 21 ديسمبر كانون الأول إنها أصدرت تعليمات لسفنها بتغيير مسارها بعيدا عن البحر الأحمر أو وقف المرور عبره. كما توقفت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينت أوفرسيز (إنترناشونال) المحدودة عن قبول عمليات الشحن من إسرائيل وإليها حتى إشعار آخر.

* ستار بالك

قال الرئيس التنفيذي لشركة ستار بالك في 13 فبراير شباط إن الشركة التي يقع مقرها في اليونان ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية اثنتين من سفنها.

* تيلويند شيبنج لاينز

قالت تيلويند شيبنج التابعة لمجموعة ليدل في ديسمبر كانون الأول إن سفنها ستتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وتنقل الشركة البضائع غير الغذائية لسلسلة ليدل للمتاجر الكبرى منخفضة الأسعار وتنقل السلع لأطراف ثالثة.

* تورم

قالت مجموعة ناقلات النفط الدنمركية تورم في 12 يناير كانون الثاني إنها قررت وقف جميع عمليات العبور من جنوب البحر الأحمر مؤقتا بأثر فوري.

* ولينيوس فيلهلمسن

قالت مجموعة الشحن النرويجية ولينيوس فيلهلمسن في 19 ديسمبر كانون الأول إنها ستوقف جميع عملياتها للشحن عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.