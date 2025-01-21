حقائق-شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الشرق الأوسط بحذر

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(رويترز) – دفعت المخاوف من الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة، لكن مع سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، تستأنف بعض الشركات خدماتها بحذر.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي علقت خدماتها من المنطقة وإليها وبعض الشركات الأخرى التي بدأت استئنافها في الآونة الأخيرة:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من بيروت وإليها حتى 29 مارس آذار.

* الخطوط الجوية الجزائرية

قالت الشركة في أول أغسطس آب إنها علَقت رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

أعلنت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا في أواخر سبتمبر أيلول إلغاء رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 28 فبراير شباط.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

قالت إير فرانس في 21 يناير كانون الثاني إنها تعتزم استئناف رحلاتها تدريجيا بين مطار شارل ديجول وتل أبيب بدءا من 25 يناير كانون الثاني، وإنها تتوقع استئناف الخدمات بين باريس وبيروت خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت إير فرانس أن وحدة ترانسافيا الفرنسية للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة تعتزم استئناف الرحلات من مطار باريس أورلي وتل أبيب في 28 يناير كانون الثاني وبين باريس وبيروت “في أقرب وقت ممكن”.

وعلقت كيه.إل.إم الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية مارس آذار.

وتقول وحدة ترانسافيا الهولندية إنها لن تشغل الرحلات الجوية إلى لبنان والأردن حتى نهاية مارس آذار على الأقل، بينما أزيلت رحلات تل أبيب من جدول الرحلات حتى إشعار آخر.

* إير إنديا

أعلنت شركة الطيران الهندية في 12 أغسطس آب تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

* كاثاي باسيفيك

ألغت الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرا رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر تشرين الأول 2025. وعلقت الرحلات إلى إسرائيل في أغسطس آب.

* كوريندون إيرلاينز

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها الجوية من تل أبيب وإليها حتى يناير كانون الثاني.

* دلتا إيرلاينز

أعلنت شركة الطيران الأمريكية في 19 سبتمبر أيلول تعليق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب إلى مارس آذار 2025.

* إيزي جت

أكدت الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة في بيان عبر البريد الإلكتروني في 21 يناير كانون الثاني أنها تعتزم استئناف الرحلات من تل أبيب وإليها بدءا من أول يونيو حزيران.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للدولة في الإمارات الرحلات إلى بيروت وبغداد من أواخر سبتمبر أيلول وحتى 31 يناير كانون الثاني.

* فلاي دبي

قال متحدث باسم شركة الطيران الإماراتية في 30 ديسمبر كانون الأول إن الرحلات الجوية إلى بيروت لا تزال معلقة.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

ألغت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

ألغت شركة أيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة التابعة لمجموعة (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 29 مارس آذار. وستواصل شركة فيولينج الإسبانية للطيران التابعة للمجموعة تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها طوال الربع الأول من عام 2025.

* إيران إير

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية في أواخر سبتمبر أيلول إلغاء جميع الرحلات مع بيروت حتى إشعار آخر.

* إيتا

قالت الشركة الإيطالية في 20 يناير كانون الثاني إنها ستستأنف الرحلات بين روما وتل أبيب بدءا من أول فبراير شباط بواقع رحلة واحدة يوميا في البداية، على أن تضيف رحلة ليلية بدءا من 16 فبراير شباط. وكان تعليق الرحلات دخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر أيلول.

* لوت

تعتزم الخطوط الجوية البولندية بدء أولى رحلاتها المجدولة إلى بيروت في أول أبريل نيسان 2025. وكانت الشركة علقت رحلاتها إلى لبنان في أغسطس آب.

* مجموعة لوفتهانزا

قالت المجموعة الألمانية في 16 يناير كانون الثاني إنها ستستأنف الرحلات من تل أبيب وإليها بدءا من أول فبراير شباط.

وألغت المجموعة الألمانية رحلاتها إلى طهران حتى 14 فبراير شباط وإلى بيروت حتى 28 فبراير شباط.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 31 مارس آذار.

* بيجاسوس

قالت شركة الطيران التركية في الثاني من يناير كانون الثاني إنها “تسير رحلات من إسطنبول وأنطاليا إلى بيروت خلال ساعات النهار”.

* رايان إير

قال إيدي ويلسون المسؤول التنفيذي الكبير في شركة رايان إير، أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، في التاسع من يناير كانون الثاني إن الشركة تعتزم تشغيل جدول كامل من الرحلات الجوية من تل أبيب خلال هذا الصيف.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية رحلاتها بين بيروت وبريمن حتى 26 مارس آذار. وبدأ الإلغاء في 23 سبتمبر أيلول.

* الخطوط الجوية التركية

قالت الخطوط الجوية التركية إنها ستبدأ في تشغيل رحلاتها إلى دمشق في 23 يناير كانون الثاني.

* يونايتد إيرلاينز

أكدت شركة الطيران ومقرها شيكاجو في 30 ديسمبر كانون الأول أن رحلاتها إلى تل أبيب لا تزال معلقة. وبدأت الشركة تعليق رحلاتها في 31 يوليو تموز.

* فيرجن أتلانتيك

علقت شركة الطيران البريطانية رحلاتها مع تل أبيب حتى نهاية مارس آذار. وبدأ التعليق في سبتمبر أيلول.

* ويز إير

استأنفت شركة الطيران، التي تتخذ من المجر مقرا، رحلاتها إلى تل أبيب وعمان بدءا من 16 يناير كانون الثاني.