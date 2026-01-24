حقائق-شركات طيران تغير مسار رحلاتها وتلغي أخرى مع تصاعد التوتر بشأن إيران

24 يناير كانون الثاني (رويترز) – غيّرت شركات طيران مسار رحلاتها وألغت بعضها في أنحاء الشرق الأوسط مع تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن واشنطن لديها “أسطول” متجه نحو إيران.

وقال مسؤول إيراني كبير أمس الجمعة إن إيران ستتعامل مع أي هجوم على أنه “حرب شاملة علينا”، وذلك قبل وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أمريكية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وأوصت هيئة تنظيم الطيران في الاتحاد الأوروبي في 16 يناير كانون الثاني شركات الطيران التابعة للتكتل بالابتعاد عن المجال الجوي الإيراني مع تزايد التوتر بسبب حملة القمع العنيفة التي تشنها طهران على الاحتجاجات والتهديدات الأمريكية بالتدخل.

* كيه.إل.إم

أعلنت شركة كيه.إل.إم للطيران، وهي الذراع الهولندية لمجموعة إير فرانس كيه.إل.إم، في 24 يناير كانون الثاني أنها ستتجنب التحليق فوق أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط حتى إشعار آخر بسبب تصاعد التوتر هناك.

وذكر متحدث باسم كيه.إل.إم “نظرا للوضع الجيوسياسي، لن تحلق الشركة عبر المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل وعدة دول أخرى في منطقة الخليج كإجراء احترازي”.

* إير فرانس

استأنفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى دبي في 24 يناير كانون الثاني بعد يوم من تعليقها، قائلة إنها تتابع الوضع في الشرق الأوسط “في زمن حدوثه”.

وقالت الشركة في بيان “تراقب إير فرانس باستمرار الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تسير إليها رحلاتها وتحلق طائراتها فوقها”.

* مجموعة لوفتهانزا

قالت لوفتهانزا في 14 يناير كانون الثاني إنها ستتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر، وستسيّر رحلات نهارية فقط إلى تل أبيب وعمّان في الفترة ما بين 14 و19 يناير كانون الثاني.

وأضافت في بيان في ذلك اليوم أن بعض الرحلات قد تُلغى نتيجة لهذه الإجراءات.

* الخطوط الجوية البريطانية

علّقت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى البحرين مؤقتا في 16 يناير كانون الثاني كإجراء احترازي، قائلة إنها “تواصل إبقاء الوضع في المنطقة قيد المراجعة الدقيقة”.

وعادت الرحلات الجوية إلى البحرين لتظهر مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية البريطانية في 24 يناير كانون الثاني، وقال متحدث باسم الشركة إن جميع رحلاتها الجوية تسير كما هو مقرر لها.

* فين إير

قالت فين إير في بيان في 16 يناير كانون الثاني إنها توقفت عن التحليق فوق المجال الجوي العراقي، وإن رحلاتها المتجهة إلى الدوحة ودبي ستحلق فوق السعودية بدلا من العراق.

وتتجنب الشركة بالفعل المجالات الجوية لإيران وسوريا وإسرائيل لدواع أمنية.

* ويز إير

قال متحدث باسم شركة ويز إير في يناير كانون الثاني إن الشركة تتجنب المجالين الجويين العراقي والإيراني.

وأضاف “لذلك ستضطر بعض الرحلات المتجهة غربا من مطاري دبي وأبوظبي إلى التوقف (للتزود بالوقود وتغيير الطاقم) في لارنكا بقبرص أو سالونيك باليونان”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)