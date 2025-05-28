حقيقة أم وهم؟

هل لديك فضول لمعرفة الحقيقة وراء بعض ما يُقال عن سويسرا؟

اكتشف.ي كيف نعمل، واحصل.ي على إجابات لأسئلتك حول سويسرا، وتعرّف.ي على الحقائق. تجد.ين هنا مقاطع فيديو ومقالات وردودًا على استفساراتك بشأن قضايا سويسرية.

حقيقة أم وهم؟

“هل صحيح أن…؟”

نتلقى يوميًا الكثير من الأسئلة من أشخاص مثلك، عبر وسائل التواصل الاجتماعيرابط خارجي، أو البريد الإلكتروني، أو حتى من خلال النقاشات على موقعنا.

لذلك أطلقنا سلسلة فيديو بعنوان: “حقيقة أم وهم؟” – نُجيب فيها عن أبرز ما يدور حول سويسرا من ادعاءات وتساؤلات.

اطّلع.ي على آخر فيديو في هذا الصدد:



هل صحيح أن كل شخص في سويسرا ثري؟ أو أن السويسريات والسويسريين عموماً غير ودودين؟ يحقّ للمقيمين والسياح والمهاجرين على حدّ سواء أن تكون لهم وجهات نظرهم . هناك بعض الافتراضات عن السويسريين — مثل أنهم ممنوعون من تنظيف المرحاض بعد الساعة العاشرة ليلاً أو أنه لا يُسمح لهم بالاحتفاظ بخنزير غينيا واحد فقط . ادعاءات قد تُثير الضحك، رغم أن أحد هذين الافتراضين فقط صحيح فعلاً.

ألقينا نظرة على بعض هذه الافتراضات:

طريقة عملنا

كيف نضمن دقّة مقالاتنا وفيديوهاتنا؟ كيف نتحقّق من مصادرنا ونتثبت منها؟ وماذا يعني حصولنا على علامة الثقة” JTI” ؟

لقد أرسلتم إلينا أسئلتكم حول كيفية عملنا، وأجبنا عنها في سلسلة الفيديوهات “طريقة عملنا”.

إليك أحدث فيديو في هذه السلسلة:

شاهد.ي المزيد من الفيديوهات حول طريقة عملنا.

التحقّق من المعلومات

هل هذا الادعاء صحيح؟ مضلل؟ خاطئ؟ أم لا يمكن إثباته؟

نحن نُدقق في التصريحات التي يدلي بها الشخصيات العامة وغيرهم بشأن سويسرا، ونصل إلى تقييم دقيق لمصداقيتها.

لكن كيف نقوم بعملية التحقق؟

اقرأ.ي هذا المقال:

المزيد بيانات مُدققة من طرف SWI swissinfo.ch: كيف نقوم بعملنا؟ تم نشر هذا المحتوى على اعرف المزيد من المعلومات حول كيفية اختيار الصحفيين العاملين في swissinfo.ch للبيانات التي يتم إخضاعها للتدقيق، ولكيفية إجراء عمليات التحقق من الوقائع، ثم إصدار تقييم لمدى صحتها وتصحيح الأخطاء إن وُجدت. طالع المزيدبيانات مُدققة من طرف SWI swissinfo.ch: كيف نقوم بعملنا؟

فيما يلي تجدون تحقّقاتنا من المعلومات.

هل هناك ادعاء عن سويسرا لست متأكد.ة من صحته؟

هل هناك ادعاء عن سويسرا لست متأكد.ة من صحته؟