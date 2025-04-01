حكم الاستئناف في قضية لوبن قد يصدر قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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أعلنت محكمة استئناف فرنسية الثلاثاء أنها ستنظر في قضية مارين لوبن ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تمّ نقض إدانتها.

وغداة صدور قرار يحرمها من الترشّح للانتخابات الرئاسية لإدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، شنّت لوبن وحزبها هجوما شرسا تنديدا بـ”استبداد القضاة” ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.

وفي ظلّ الهجمات الآتية من اليمين المتطرّف من كلّ حدب وصوب، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا عن الحكم، مؤكّدا أن “القرار ليس سياسيا بل قضائيا وقد خلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون”.

ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تمّ تدبير “نظام” بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب “الجبهة الوطنية” الذي أصبح “التجمّع الوطني” في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب، من مصاريف مجلس النواب القاري.

ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبن من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا.

وقالت لوبن أمام نواب حزبها إن “النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحا قويا إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في الانتخابات”، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.

وندّد رئيس “التجمّع الوطني” جوردان بارديلا من جهته بـ”استبداد القضاة”، لكنه شجب أيضا “التهديدات والإهانات والشتائم” التي تطال التجمع منذ صدور القرار. وقال “يفعلون كلّ ما أمكن لمنعنا من الوصول إلى السلطة”.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أكدت محكمة الاستئناف في باريس إنّها ستنظر في قضية لوبن “ضمن إطار زمني يسمح بالتوصل إلى قرار في صيف العام 2026”.

ويعني ذلك أنّ المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع سنة 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإنّ القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبن الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت في الفوز في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة.

وفي بيان وقعه رئيس المحكمة جاك بولارد والمدعية العامة ماري سوزان لو كو، قالت المحكمة إنّها تلقّت ثلاثة طلبات استئناف ضدّ الحكم الصادر الإثنين.

– “لن أسمح بأن يُقضى علي” –

وجاء هذا الإعلان بعدما أعرب وزير العدل جيرار دارمانان خلال جلسة برمانية متوترة، عن أمله في أن يصدر الحكم في الاستئناف الذي تقدّمت به لوبن “في الإطار الزمني الأكثر معقولية”.

ولقي الحكم الصادر في حقّ مارين لوبن تنديدا واسعا في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مرورا بدونالد ترامب.

وقال ترامب الذي أُدين العام الماضي بالتستّر على مدفوعات قدّمها لممثّلة إباحية في خضمّ حملته الانتخابية “هي قصّة كبيرة… فلم يعد يحقّ لها الترشّح لمدّة خمس سنوات في حين كانت في طليعة السباق الرئاسي”.

واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من جهتها الثلاثاء أن قرار القضاء الفرنسي يحرم “الملايين من المواطنين ممن يمثّلهم”.

وفي فرنسا، لا يعتزم أنصار لوبن التخلّي عن مرشّحتهم.

وأعلن بارديلا (29 عاما) الذي يعتبر الأوفر حظا لخلافة لوبن عن “تنظيم عملية توزيع مناشير وتجمّعات سلمية في نهاية الأسبوع”. كما أطلق “التجمّع الوطني” الإثنين عريضة تحت عنوان “لننقذ الديموقراطية ولندعم مارين”.

وقالت لوبن في مقابلة على شبكة “تي اف 1” تابعها حوالى 8 ملايين مشاهد مساء الإثنين، “لن أسمح بأن يُقضى عليّ بهذه الطريقة”.

وهي طالبت بإجراءات استئناف سريعة، على أمل أن يصدر قرار مخفّف يسمح لها بخوض السباق الانتخابي في 2027.

وهذه المسألة هي في صميم المستقبل السياسي لمارين لوبن، غير أن المهل الزمنية للإجراءات القضائية في فرنسا قد تبدّد آمالها. كما أنه من غير المضمون أن تصدر محكمة الاستئناف حكما مختلفا عما أصدرته محكمة البداية.

– انقسام –

وبالإضافة إلى عقوبة السجن وعدم الأهلية للترشح للانتخابات، فرضت غرامة قدرها 100 ألف يورو على مارين لوبن.

وقد أخذت المحكمة في الحسبان “بالإضافة إلى خطر تكرار المخالفة، المساس الكبير بالنظام العام، خصوصا من خلال أن تتقدّم مرشّحة حكم عليها في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية”، وفق رئيسة الهيئة القضائية.

وبالإضافة إلى لوبن، أدين في هذه القضيّة 23 شخصا و”التجمّع الوطني”.

وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة 4,4 ملايين يورو تم تسديد 1,1 مليون منها.

وأثار الحكم القضائي انقساما في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية. ففي حين ندّد سياسيون من اليمين واليسار على السواء بقرار المحكمة، دعا الاشتراكيون إلى احترام القانون.

ساك/م ن-ناش/كام