حكومة اليمن والحوثيون يتبادلون أكثر من 1600 من الأسرى والمعتقلين

عدن/عمان 14 مايو أيار (رويترز) – أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الخميس أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي الموالية لإيران ستتبادلان أكثر من 1600 من الأسرى والمعتقلين، في أكبر عملية من نوعها منذ اندلاع الحرب في اليمن.

اندلع الصراع بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في 2014، مما دفع إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة في العام التالي.

وقال المسؤول الحوثي عبد القادر المرتضى في منشور على إكس إن الاتفاق ينص على أن يطلق الحوثيون سراح 580 بينهم سبعة سعوديين و20 سودانيا، في حين ستطلق الحكومة سراح 1100 حوثي.

واتفق الجانبان على إجراء مزيد من المحادثات بشأن عمليات إفراج أخرى والسماح بزيارات متبادلة لمرافق الاحتجاز. كما اتفقا على خطة تنفيذ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمضي قدما في عملية الإفراج.

وقال يحيى كزمان رئيس وفد التفاوض الحكومي في منشور على إكس “يتضمن الاتفاق الإفراج عن عدد من أبطال قوات التحالف العربي، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إلى جانب عدد من السياسيين والإعلاميين الذين قضوا سنوات طويلة في معتقلات جماعة الحوثي”.

جاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 14 أسبوعا في عمّان ، وذلك تماشيا مع اتفاق توصل إليه الطرفان في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد مشاورات توسطت فيها الأمم المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين “قضية الأسرى تظل في صدارة أولوياتنا”، واصفا الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي”.

وفي أبريل نيسان 2023، تبادل الجانبان ما يقرب من 900 من الأسرى والمعتقلين في عملية كبرى نسقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )