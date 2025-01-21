حكومة طالبان الأفغانية تعلن عن تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة

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أعلنت حكومة طالبان الثلاثاء بأن الولايات المتحدة أطلقت سراح سجين أفغاني مقابل أميركيين محتجزين في أفغانستان، بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوساطة فيه.

وقالت الخارجية الأفغانية في بيان إن “المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونا في أميركا أُطلق سراحه مقابل مواطنين أميركيين وأعيد إلى البلاد”.

وذكرت بأن محمد كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعدما أوقف “قبل نحو عقدين” في ولاية نانغرهار الأفغانية.

ولدى سؤالها من قبل فرانس برس، رفضت وزارة الخارجية تقديم تفاصيل إضافية أو الكشف عن أعداد السجناء الأميركيين.

يأتي الإعلان بعد يوم على تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تم التوصل في ولايته الأولى إلى اتفاق مع طالبان مهد للانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021 وعودة الحركة المتطرفة إلى السلطة.

وبعد فوز ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر، أعربت حكومة طالبان عن أملها بـ”فصل جديد” في العلاقات مع الولايات المتحدة.

ووصفت حكومة طالبان الثلاثاء عملية تبادل السجناء بأنها “مثال جيد على حل القضايا العالقة عبر الحوار” موجهة الشكر “للدور الفاعل الذي لعبته دولة قطر الشقيقة في هذا الصدد”.

وأضافت بأن “الإمارة الإسلامية تنظر بإيجابية إلى هذه التحركات الأميركية التي تساهم في تطبيع وتوسيع العلاقات بين البلدين”، في إشارة إلى الاسم الذي تستخدمه طالبان للحديث عن حكومة الحركة.

اش-سو/لين