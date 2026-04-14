حكومتا ليبيا المتنافستان تشاركان لأول مرة في تدريبات عسكرية بقيادة أمريكا

بنغازي (ليبيا) 14 أبريل نيسان (رويترز) – شاركت قوات من الحكومتين الليبيتين المتمركزتين في شرق البلاد وغربها في تدريبات للقوات الخاصة الأمريكية في مدينة سرت وسط البلاد اليوم الثلاثاء، وذلك في أول حدث عسكري مشترك من نوعه يضم الخصمين السابقين في الحرب الأهلية.

وتعيش ليبيا في حالة انقسام منذ 2014 عندما اندلعت الحرب في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت عام 2011 بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

وبلغ الصراع ذروته بين عامي 2019 و2020 عندما حاول الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ومقره مدينة بنغازي في شرق البلاد، السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتراجعت حدة التوتر إلى حد كبير منذئذ، واتفق الجانبان الأسبوع الماضي على أول ميزانية موحدة منذ أكثر من عقد لتحديد كيفية إنفاق مليارات الدولارات من عوائد النفط التي تجنيها البلاد كل عام.

وانطلقت تدريبات العمليات الخاصة (فلينتلوك)، التي تجريها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، في سرت اليوم بمشاركة قوات من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وقال صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي ونجل حفتر، في كلمة إن التدريبات تؤكد “مكانة ليبيا كشريك موثوق في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان إن قوات من أكثر من 30 دولة ستشارك في التدريبات التي ستجرى أيضا في ساحل العاج في وقت لاحق هذا الشهر.

وأشار البيان إلى أن إيطاليا أدت دورا هاما في الإعداد لتدريبات (فلينتلوك) وتنفيذها في ليبيا، وأن التدريبات تشكل “خطوة تاريخية” وتدعم “التطور المستمر للجيش الليبي الموحد”.

(تغطية صحفية أيمن الورفلي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)