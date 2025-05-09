حماس تتحدث عن “اشتباكات ضارية” في رفح وإسرائيل تعلن مقتل جنديين

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات ضارية” مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة قرب رفح.

ويشير البيان، الذي نشر على تطبيق تيليجرام للتراسل، إلى أن حماس لا تزال نشطة في المناطق التي وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وذلك بعد أكثر من 19 شهرا من بدء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة.

وقالت حماس في بيان لاحق إن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية، مكونة من 12 جنديا، داخل منزل في حي التنور شرقي رفح واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الجمعة مقتل اثنين من جنوده في معارك بجنوب قطاع غزة.

وقال البيان إن ضابطين وجنديين أصيبوا بجروح بالغة.

ونادرا ما أصدرت حماس بيانات عن اشتباكات حول رفح في الأشهر القليلة الماضية إذ تتحدث التقارير عن وقوع معظم الاشتباكات في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس القريبة والأجزاء الشمالية من القطاع.

وقالت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر إنها ستوسع هجومها على القطاع الفلسطيني.

واستأنفت إسرائيل هجومها في مارس آذار بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة ستة أسابيع.