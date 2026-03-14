حماس تدعو إيران إلى عدم استهداف الدول المجاورة وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) – دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إيران إلى عدم استهداف الدول المجاورة، لكنها أكدت في الوقت نفسه على حق طهران في الرد على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها الحركة علنا على السياسات الإيرانية. وكانت قد أعربت عن تضامنها مع إيران خلال الحرب، لكنها لم تهدد حتى الآن بأي أعمال انتقامية.

وقالت حماس “في الوقت الذي تؤكد الحركة على حق الجمهورية الإسلامية في إيران بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية، فإنها تدعو الإخوة في إيران إلى عدم استهداف دول الجوار، وتدعو كل دول المنطقة للتعاون لوقف هذا العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة فيما بينها.”

ووافقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، لكن العنف تصاعد على نحو متكرر منذ ذلك الحين. ورغم تراجع الهجمات الإسرائيلية على غزة في بداية الحرب مع إيران، إلا أنها بدأت تتصاعد مجددا.

في الوقت نفسه، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران النار على إسرائيل في الثاني من مارس آذار ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني في بداية الحرب. ومنذ ذلك الحين، تقصفت إسرائيل لبنان وتستهدفت الحزب.

وعبرت جماعة الحوثي باليمن المتحالفة مع طهران والتي شنت حملة عسكرية على السفن التي اعتبرتها تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر خلال الحرب في غزة، عن تضامنها القوي مع طهران لكنها لم تهدد بعد باستئناف الهجمات.

(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)