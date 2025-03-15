حماس تعتبر أن “الكرة في ملعب إسرائيل” بشأن الهدنة في غزة

afp_tickers

2دقائق

أكدت حركة حماس الفلسطينية السبت أن “الكرة في ملعب إسرائيل” حاليا، بعد عرضها إطلاق سراح جندي إسرائيلي-أميركي محتجز لديها إضافة إلى جثامين أربعة من مزدوجي الجنسية.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع لوكالة فرانس برس ” الكرة حاليا في ملعب الاحتلال الاسرائيلي”، مؤكدا “نريد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق”.

بعد نحو 15 شهرا على اندلاع الحرب عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس تم التوصل إليه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية.

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من الرهائن الى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.

وسمحت إسرائيل أيضا بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، قبل أن تعلق دخولها في الثاني من آذار/مارس.

من جانبه، أكد مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان مقترح الإفراج عن الجندي يأتي ضمن “صفقة استثنائية”، مشيرا إلى أنه في المقابل سيتم إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين.

واتهمت إسرائيل الحركة بالتعنت وبممارسة “الحرب النفسية” في حين تستضيف الدوحة مفاوضات يفترض أن تتناول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “بينما قبلت إسرائيل مقترح (الموفد الأميركي ستيف) ويتكوف، تتمسك حماس برفضه ولم تتزحزح قيد أنملة”. واتهم حماس بمواصلة اللجوء إلى “التلاعب والحرب النفسية”.

بينما اتهم البيت الأبيض حماس الجمعة بتقديم مطالب “غير عملية بتاتا” والمماطلة.

بور- ع ز/شي/ح س