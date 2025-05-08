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حماس تقول إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية” مع جنود إسرائيليين في رفح

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية” مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة قرب رفح.

ويشير البيان الذي نشر على تطبيق تيليجرام للتراسل إلى أن حماس لا تزال نشطة في المناطق التي وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وذلك بعد أكثر من 19 شهرا من بدء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة.

وأفادت الحركة في حالات نادرة بوقوع اشتباكات حول رفح في الأشهر القليلة الماضية، حيث أفادت التقارير بوقوع معظم الاشتباكات في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس القريبة والأجزاء الشمالية من القطاع.

وقالت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر إنها ستوسع هجومها على القطاع الفلسطيني.

واستأنفت إسرائيل هجومها في مارس آذار بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة ستة أسابيع.

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