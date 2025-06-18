خامنئي يرفض دعوة ترامب للاستسلام غير المشروط

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من كريسبيان بالمر وباريسا حافظي وجنى شقير

القدس/دبي (رويترز) – قال الزعيم الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئي في بيان قرأه مذيع تلفزيوني يوم الأربعاء إن بلاده لن تقبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستسلام غير المشروط.

وفي أول تصريحات له منذ يوم الجمعة، عندما ألقى خطابا بثته وسائل إعلام رسمية بعد أن بدأت إسرائيل قصف إيران، قال خامنئي إنه لا يمكن فرض السلام أو الحرب على الجمهورية الإسلامية.

وتابع “العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد إلى هذا الشعب لأن الشعب الإيراني لن يستسلم”.

وأضاف “وليعلم الامريكيون أن أي تدخل عسكري أمريكي سترافقه بلا ريب خسائر لا يمكن تعويضها”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، فر آلاف من طهران بعد أن نفذت مقاتلات إسرائيلية هجمات على المدينة خلال الليل، بينما قال مصدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات تشمل الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن 50 مقاتلة قصفت نحو 20 هدفا في طهران ليل الثلاثاء بما في ذلك مواقع لإنتاج مواد خام ومكونات وأنظمة تصنيع صواريخ.

وطلبت إسرائيل من سكان منطقة في جنوب غرب طهران مغادرتها حتى تتمكن قواتها الجوية من قصف منشآت عسكرية.

وردت إيران بإطلاق وابل جديد من الصواريخ على إسرائيل وبتحذير جديد للولايات المتحدة من مغبة مشاركتها في الحرب مؤكدة أنها سترد على ذلك.

واكتظت الطرق الشمالية المؤدية إلى خارج طهران بالسيارات وشهدت اختناقات وكثافة مرورية.

وقال علي رضا (37 عاما) وهو رجل أعمال لرويترز عبر الهاتف “غادرنا طهران هذا الصباح. أطفالي خائفون وسنقيم في منزل لأخي قرب كرج”.

وفي سلسلة من التصريحات عبر وسائل للتواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، أشار ترامب صراحة إلى مسألة قتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وكتب على منصة تروث سوشيال “نعرف على وجه اليقين مكان اختباء من يسمى ’بالزعيم الأعلى’… لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الراهن… صبرنا ينفد”.

وبعد ثلاث دقائق كتب في منشور جديد “استسلام غير مشروط!”

وزادت تلك التصريحات من التكهنات حول مشاركة الولايات المتحدة في الحرب.

وقال مصدر مطلع إن ترامب وفريقه يدرسون عددا من الخيارات، بما في ذلك مشاركة إسرائيل في توجيه ضربات لمواقع نووية إيرانية.

وقال علي بحريني سفير إيران في الأمم المتحدة في جنيف إن بلاده أبلغت واشنطن بأنها سترد على واشنطن إذا شاركت في الحرب بشكل مباشر. وأضاف أنه يعتبر بالفعل الولايات المتحدة “متواطئة فيما تقوم به إسرائيل”.

وتابع قائلا “لن نظهر أي تردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا. سنرد بجدية وقوة ودون ضبط للنفس”.

وتستكشف إيران الخيارات التي قد تستخدمها للضغط، بما في ذلك تهديدات ضمنية بالإضرار بسوق النفط العالمية من خلال تقييد الوصول إلى منطقة الخليج عبر مضيق هرمز وهو الشريان الأهم في العالم لتدفق وشحن النفط.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني السابق إحسان خاندوزي على إكس إن على بلاده البدء بسرعة في طلب الإذن من الناقلات التي تعبر المضيق وأضاف أن تلك الخطوة ستكون “حاسمة” إذا نفذت بسرعة. ولم ترد وزارتا النفط والخارجية الإيرانيتان بعد على طلبات للحصول على تعليق.

* حظر على التصوير

داخل إيران، تسبب أكبر هجوم تتعرض له منذ الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي في مقتل نخبة من كبار القادة.

وأبدت السلطات الإيرانية عزما على منع الفزع ونقص الإمدادات ولم يسمح سوى بتبادل لقطات محدودة للدمار مقارنة بالأيام الأولى من القصف عندما بثت وسائل إعلام رسمية صور انفجارات وحرائق وبنايات سكنية سويت بالأرض. وفرضت السلطات حظرا على تصوير الأفراد لأي مشاهد عامة.

وفرضت السلطات قيودا على كمية الوقود التي يمكن للسكان شراؤها. وقال وزير النفط محسن باك نجاد للتلفزيون الرسمي إن القيود تهدف للحيلولة دون حدوث أي نقص لكن لن تكون هناك مشكلة في توفير الوقود للمواطنين.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على تفكير خامنئي إن مقتل مستشارين عسكريين وأمنيين قريبين منه في غارات جوية إسرائيلية أحدث خللا كبيرا في دائرته المقربة وزاد من خطر ارتكاب أخطاء استراتيجية.

وأعلن مسؤولون إيرانيون مقتل 224 شخصا، معظمهم من المدنيين، لكن السلطات لم تحدث الأعداد منذ أيام. وقالت السلطات الإسرائيلية إن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ صوب إسرائيل منذ يوم الجمعة اخترق نحو 40 منها الدفاعات الجوية مما أسفر عن مقتل 24 جميعهم مدنيون.

وتلك هي المرة الأولى في عقود من حروب الظل والصراع عبر جماعات تقاتل بالوكالة التي تخترق فيها صواريخ إيرانية الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتتسبب في سقوط قتلى في منازلهم.

وفي إسرائيل، سمع دوي انفجارات فوق تل أبيب. وقال الجيش إن وابلين من الصواريخ الإيرانية أطلقا باتجاه إسرائيل في أول ساعتين من صباح يوم الأربعاء.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن اشتباكات وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين في مدينة ري جنوبي طهران.

وأضافت الوكالة أن المسلحين “أفراد يعتقد أنهم مرتبطون بالموساد أو جواسيس إسرائيليون”، وأشارت إلى أنهم خططوا “لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة”.

وقالت مواقع إخبارية إيرانية إن إسرائيل تهاجم أيضا جامعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في شرق البلاد ومنشأة خجير للصواريخ الباليستية قرب طهران، والتي استهدفتها أيضا غارات جوية إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول.

* ترامب يبقى العالم في حيرة

أدت رسائل ترامب المتناقضة والغامضة أحيانا عبر وسائل تواصل اجتماعي تتراوح بين المقاربات الدبلوماسية لإنهاء الحرب والتهديدات بالانضام إليها في إذكاء حالة الضبابية المحيطة بالأزمة وبنواياه.

ولم تتخذ الولايات المتحدة حتى الآن سوى إجراءات غير مباشرة في الصراع بما في ذلك المساعدة في إسقاط صواريخ أطلقتها إيران صوب إسرائيل. لكن واشنطن لديها من القدرات ما تفتقر إليه إسرائيل مثل القدرة على تدمير محطة فوردو للتخصيب في عمق الجبل.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن واشنطن تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى.

وذكر مصدر مطلع على تقارير مخابرات أمريكية أن إيران حركت بعض منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، لكن من الصعب تحديد ما إذا كانت تستهدف القوات الأمريكية أم إسرائيل.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من طهران على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجع نفوذ خامنئي في المنطقة بسبب الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لحلفاء إيران من حماس وجماعة حزب الله في لبنان إلى جماعة الحوثي اليمنية وفصائل مسلحة في العراق إضافة إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد حليف طهران الوثيق.