خطوط بيجاسوس التركية تلغي رحلات الثلاثاء إلى بيروت

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إسطنبول (رويترز) – قالت شركة طيران بيجاسوس التركية لرويترز إنها ألغت رحلاتها إلى بيروت يوم الثلاثاء لتقييم المخاطر بشأن الوضع في لبنان.

واتخذت شركات طيران أخرى قرارات مماثلة وسط قصف إسرائيل لأهداف تابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان مما زاد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بعدما شهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.

وفي وقت سابق أظهر موقع مطار رفيق الحريري الدولي إلغاء أكثر من 30 رحلة من وإلى بيروت يوم الثلاثاء ومنها رحلات شركة الخطوط الجوية التركية.

ولم ترد الخطوط الجوية التركية بعد على أسئلة رويترز بشأن إلغاء الرحلات. وقالت بيجاسوس إن قراراتها بشأن الرحلات تتخذ يوميا بناء على تقييم المخاطر.