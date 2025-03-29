خليل الحية: حماس وافقت على مقترح هدنة تلقته من الوسطاء

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من نضال المغربي وأحمد طلبة

(رويترز) – قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقطاع غزة، في تصريح يوم السبت إن الحركة وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين من مصر وقطر، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

وذكر الحية في كلمة بثها التلفزيون “تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء، تعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه”.

وأضاف الحية الذي يقود فريق حماس للتفاوض في محادثات غير مباشرة تهدف لوقف إطلاق النار “نأمل ألا يعطله الاحتلال (الإسرائيلي) ويجهض جهود الوسطاء”.

وقالت مصادر أمنية لرويترز يوم الخميس إن مصر تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح ينص على إطلاق حماس سراح خمسة رهائن إسرائيليين أسبوعيا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى سلسلة مشاورات بناء على المقترح الذي تلقاه من الوسطاء، وأن إسرائيل نقلت إلى الوسطاء مقترحا مقابلا بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وسألت رويترز مكتب رئيس الوزراء عما إذا كان قد وافق أيضا على مقترح وقف إطلاق النار، لكنه لم يرد حتى الآن.