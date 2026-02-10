دبي استقبلت 19,59 مليون زائر دولي خلال 2025 في رقم قياسي للعام الثالث تواليا

استقبلت دبي 19,59 مليون زائر دولي خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للعام الثالث تواليا، ونمواً سنوياً بنسبة 5% بالمقارنة مع 18,72 مليون زائر للعام 2024، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

واختتمت الإمارة عام 2025 بأداء استثنائي بتجاوز عدد الزوار حاجز المليونيّ زائر خلال شهر كانون الأول/ديسمبر وحده للمرة الأولى في تاريخ الإمارة، بحسب المصدر نفسه.

وتشير البيانات إلى أنه بالنسبة لمصدر الزوار حسب المنطقة الجغرافية، فقد استحوذت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 26 بالمئة من إجمالي زوار دبي خلال عام 2025، حيث بلغ عددهم 2,99 مليون زائر بما يعادل 15 بالمئة للمنطقة الأولى، و2,17 مليون زائر بما يعادل 11 بالمئة للمنطقة الثانية.

واستحوذت منطقة أوروبا الغربية مجددا على النسبة الأكبر من زوار دبي بواقع 4,10 ملايين زائر بما يعادل 21 بالمئة مقارنة بـ3,74 ملايين زائر في عام 2024، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ 2,89 مليون زائر بما يعادل 15 بالمئة، ومنطقة جنوب آسيا بـ 2,89 مليون زائر بما يعادل 15 بالمئة، ثم شمال شرق وجنوب شرق آسيا بـ 1,85 مليون زائر بما يعادل 9 بالمئة، والأميركيتان بـ 1,40 مليون زائر بما يعادل 7 بالمئة، ومنطقة أفريقيا بـ 897 ألف زائر بما يعادل 5 بالمئة، وأسترالاسيا بـ 401 ألف زائر بما يعادل 2 بالمئة.

