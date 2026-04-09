دبي تسجل تصرّفات عقاريّة بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026

سجلت مدينة دبي تصرفات عقارية في الربع الأول من 2026 بلغت 252 مليار درهم (68,6 مليار دولار) بنسبة نمو31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ “البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعكس استمرار النشاط القوي في السوق العقاري، إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات العقاريّة 718,160 معاملة، شكّلت التصرفات العقارية منها 60,303 تصرفات ، بنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025”.

وأوضحت “ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه التصرفات إلى 252 مليار درهم، محققة نمواً لافتاً بنسبة 31%، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري وقوة السيولة في السوق”.

وبلغ عدد الاستثمارات 57,744 استثماراً بزيادة 7%، فيما ارتفعت قيمتها إلى 173 مليار درهم (47,1 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 22%، في ما اعتبرته الوكالة الإماراتية “مؤشرا واضحا على ثقة المستثمرين واستمرار تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقاري في دبي” و”تأكيدا واضحا على مرونة السوق وقدرته على تجاوز المتغيرات الإقليمية”.

