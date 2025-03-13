دروز إسرائيل يستعدون لأول زيارة من دروز سوريا منذ عقود

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من علي صوافطة ومصطفى أبو غنية

جولس (إسرائيل) (رويترز) – أشاد رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل يوم الخميس بخطط وفد ديني درزي من سوريا لزيارة إسرائيل لأول مرة منذ خمسة عقود رغم تصاعد التوتر عبر الحدود وشن إسرائيل غارة جوية على دمشق.

يعيش الدروز، وهم أقلية عربية تمارس شعائر دينية مشتقة في الأصل من الإسلام، في لبنان وسوريا وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، ولهم مكانة مميزة في مزيج الأديان والثقافات بالمنطقة.

وقال الشيخ موفق طريف إن الزيارة، التي سيقوم بها نحو 100 من شيوخ الدروز السوريين يوم الجمعة، ستكون الأولى لإسرائيل منذ نحو 50 عاما حين جاءت مجموعة منهم مباشرة بعد حرب عام 1973.

وقال الشيخ لرويترز من منزله في جولس بشمال إسرائيل “الطائفة الدرزية بالكامل تعتبر غدا عيدا تاريخيا بعد غياب دام عقودا”.

ومن المتوقع أن يزور الشيوخ، ومعظمهم من مجموعة قرى درزية عند سفح جبل الشيخ في سوريا، أضرحة بينها ما يعتقد أنه مقام النبي شعيب غربي طبريا في الجليل الأسفل.

وتعطي زيارة الغد، التي لم يتم تأكيدها رسميا، إشارة أخرى على جهود إسرائيل لإظهار دعمها للأقلية الدرزية في سوريا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا الأسبوع إنه سيُسمح للعمال الدروز القادمين من سوريا بدخول إسرائيل، في خطوة من شأنها أن تفتح الحدود بشكل محدود لأول مرة منذ ما قبل الحرب الأهلية السورية.

وترسل إسرائيل أيضا مساعدات إنسانية إلى الدروز في سوريا.