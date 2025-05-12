دعوة الى الاضراب الاربعاء في مصانع فورد في المانيا

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اعلنت نقابة قطاع السيارات “آي جي ميتال” الاثنين انها دعت حوالي 11500 موظف في شركة تصنيع السيارات فورد في ألمانيا إلى الإضراب الأربعاء ضد الخطط الاقتصادية للمجموعة الأميركية التي تتراجع مبيعاتها.

وسيؤثر الإضراب الذي يستمر 24 ساعة على المصنع الأوروبي الرئيسي للمجموعة في كولونيا (غرب) الذي تأسس عام 1930.

وكانت النقابة اعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعلق المفاوضات الجارية حول الاجور مع شركة فورد “إلى أن تقدم الادارة عرضا مقبولا”.

أعلنت فورد في تشرين الثاني/نوفمبر خطة تسريح اخرى تنص على صرف 2900 موظف بحلول نهاية عام 2027 لخفض التكاليف.

وتأثر قطاع السيارات، وهو أحد ركائز أكبر اقتصاد في أوروبا، منذ أشهر بتراجع الطلب العالمي وارتفاع التكاليف والمنافسة الصينية ومؤخراً زيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتواجه شركات صناعة السيارات الألمانية صعوبات أيضًا. أعلنت مجموعة فولكس فاغن العملاقة، الشركة المصنعة الرائدة في أوروبا، هذا الشتاء عن الغاء 35 ألف وظيفة ووقف الإنتاج في مصنعين. من جانبها، قامت شركة فورد بإعادة هيكلة أنشطتها بشكل جذري في أوروبا.

وفي ألمانيا، تراجعت حصة العلامة التجارية الأميركية في السوق لتبلغ 3,5% فقط من المبيعات الجديدة العام الماضي مقارنة مع 4,1% عام 2023.

وقامت المجموعة بإلغاء 12 ألف وظيفة وإقفال العديد من المصانع عام 2020 في أوروبا، قبل الإعلان عن الغاء آلاف الوظائف عامي 2023 و2024.

وسيتم اغلاق مصنعها الألماني في سارلويس على الحدود الفرنسية، حيث لن يتم إنتاج أي طراز بعد عام 2025 وتعليق انتاج نموذج فورد فوكس.

في آذار/مارس قررت الشركة الأميركية صرف 4,4 مليار يورو خلال السنوات المقبلة لإنقاذ فرعها الألماني الذي يواجه صعوبات مقابل إلغاء بند يلزمها بتحمل خسائرها، وهو اجراء اعترضت عليه النقابة منتقدة افتقار المجموعة لرؤية واضحة.

ليب/ليل/ص ك