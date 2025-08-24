The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رؤساء سريلانكيون سابقون يعربون عن تضامنهم مع رانيل ويكريميسنغه

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

عبّر ثلاثة رؤساء سابقين لسريلانكا عن تضامنهم الأحد مع الرئيس السابق رانيل ويكريميسنغه ودانوا سجنه الذي رأوا فيه “اعتداء محسوبا” على الديموقراطية. 

وأفاد الثلاثة الذين كانوا خصوما سياسيين لويكريميسنغه الذي تولى الرئاسة بين تموز/يوليو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024، بأن التهم الموجهة إليه تافهة.

اتُّهم ويكريميسنغه باستخدام مبلغ من الأموال العامة قدره 55 ألف دولار (47 ألف يورو) أثناء توقّفه في بريطانيا وهو في طريق العودة من قمة مجموعة الـ77 في هافانا ودورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2023.

ونُقل ويكريميسنغه (76 عاما) إلى قسم العناية المركّزة في المستشفى الحكومي الرئيسي في كولومبو السبت بعد يوم على احتجازه رهن التحقيق.

وقال أطباء إنه يعاني من الجفاف الشديد إضافة إلى معاناته من مرض السكري الحاد وارتفاع ضغط الدم.

وأفادت الرئيسة السابقة تشاندريكا كماراتونغا (80 عاما) في بيان “ما نشهده هو اعتداء محسوب على جوهر قيمنا الديموقراطية”.

وأضافت بأن تداعيات سجن ويكريميسنغه ستتجاوز مصيره كفرد وقد تؤثر على حقوق جميع المواطنين.

وتابعت “أنضم (إلى آخرين) في التعبير بكل إخلاص عن معارضتي من دون تحفّظات لهذه التحرّكات التي من واجب جميع القادة السياسيين مقاومتها”.

أعرب أيضا ماهيندا راجاباكسا (79 عاما) الذي خلف كماراتونغا، عن تضامنه مع ويكريميسنغه وزاره في السجن السبت، قبل وقت قصير على نقله إلى العناية المركّزة.

كما وصف مايتريبالا سيريسينا (73 عاما) الذي أقال ويكريميسنغه من منصب رئيس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2018 قبل أن تجبره المحكمة العليا على إعادته إلى منصبه بعد 52 يوما، سجنه بأنه بمثابة حملة ضد المعارضة.

وقال “نشهد حملة ممنهجة لإسكات معارضي الحكومة الجديدة.. إنهم يستعدون لدفن الديموقراطية”.

وعبّر حزب ويكريميسنغه “الحزب الوطني المتحد” السبت عن اعتقاده بأنه يلاحق قضائيا خشية سعية للعودة إلى السلطة.

خسر ويكريميسنغه الانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر أمام أنورا كومارا ديساناياكه، لكنه بقي ناشطا سياسيا رغم عدم انتخابه لتولي أي منصب.

وأوقف في إطار حملة ديساناياكه ضد الفساد المستشري في الجزيرة التي ما زالت تحاول التعافي من أسوأ انهيار اقتصادي شهدته عام 2022.

وأصّر الرئيس السابق على أن زوجته غطّت تكاليف رحلتها إلى بريطانيا بنفسها ولم تستخدم أي أموال عامة.

تولى ويكريميسنغه الرئاسة في تموز/يوليو 2022 بعدما تنحى الرئيس حينذاك غوتابايا راجاباكسا عقب شهور من الاحتجاجات التي أشعلتها الأزمة الاقتصادية.

اج/لين/غد

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية