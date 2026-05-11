رؤساء شركات أميركية كبرى بينهم ماسك وكوك يرافقون ترامب إلى الصين

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن رؤساء شركات أميركية كبرى أبرزهم إيلون ماسك من “تيسلا” وتيم كوك من “أبل”، سيرافقون الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين هذا الأسبوع.

تأتي الزيارة التي تبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، في حين تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا بشأن قضايا عدة مثل الرسوم الجمركية والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ودعم واشنطن لتايوان. 

ويتوقع أن تشغل القضايا التجارية والاقتصادية حيزا رئيسيا في القمة بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض قائمة من رؤساء تنفيذيين لمجموعات أميركية عملاقة في مجالات صناعية مثل “بوينغ” و”جي إي”، والقطاع المالي مثل “غولدمان ساكس” و”فيزا” و”ماستركارد”، والتكنولوجيا مثل “ميتا” و”سيسكو”.

واتفقت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم في تشرين الأول/أكتوبر، على هدنة لمدة عام في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي بعد عودته الى البيت الأبيض مطلع 2025.

ويضغط ترامب على الشركات الأميركية لبناء مصانعها في الولايات المتحدة، في محاولة للحد من الواردات وزيادة النشاط الاقتصادي.

غير أن سلاسل توريد العديد من كبرى شركات التكنولوجيا تعتمد بشكل أساسي على الصين، ما يجعلها عرضة بصورة خاصة لتداعيات التوترات التجارية بين البلدين. 

كما سعت واشنطن لمنع حصول بكين على رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي تنتجها شركات أميركية.

