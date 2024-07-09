رؤساء مخابرات مصر وأمريكا وإسرائيل يحضرون محادثات في الدوحة حول هدنة غزة

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت قناة القاهرة الإخبارية التلفزيونية ومصادر إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف في الدوحة يوم الأربعاء وسيحضرها رؤساء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية.

ونقلت القناة التابعة للدولة في مصر عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الوفد الأمني المصري، بقيادة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، سيكون “في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت”.

وقال المصدر “هناك اتفاق حول كثير من النقاط”، مضيفا أن المفاوضات ستعود إلى القاهرة يوم الخميس.

وذكر مصدر مقرب من المحادثات، طالبا عدم ذكر اسمه، لرويترز أن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سيحضر الاجتماع أيضا.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على استفسار من رويترز.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) سيحضر أيضا، وذلك بعد أن اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي “أكد… في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع”.

وتقود مصر وقطر جهود الوساطة في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أمل إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وزار مسؤولون أمريكيون كبار المنطقة للضغط من أجل وقف إطلاق النار بعد أن قدمت حماس تنازلات الأسبوع الماضي، لكن حماس قالت إن هجوما إسرائيليا جديدا على غزة يوم الاثنين هدد محادثات الهدنة في لحظة حاسمة ودعت الوسطاء إلى كبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الرئاسة أن السيسي شدد أيضا خلال اجتماعه مع بيرنز على ضرورة اتخاذ “خطوات جادة ومؤثرة” للحيلولة دون امتداد صراع غزة إلى المنطقة الأوسع.