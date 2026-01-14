The Swiss voice in the world since 1935
رئيسا الإمارات ونيجيريا يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين

شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيجيريا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ الاتفاقية تهدف إلى “تدشين مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين في إطار سعيهما إلى تحقيق التنمية المستدامة”.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الشيخ محمد قوله إنّ “الاتفاقية تعد خطوة نوعية في مسار تطور العلاقات بين البلدين”، مشيرا إلى “أنها تجسد التزام دولة الإمارات ونهجها الثابت بمواصلة بناء الشراكات التنموية مع الدول الصديقة حول العام بهدف فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المتبادل وتحقيق التنمية الشاملة”.

ونقلت عن الرئيس النيجيري قوله إنّ “أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي وقعها البلدان في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما”.

