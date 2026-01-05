رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع
تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المفوضية الاثنين.
وقالت باولا بينيو إن فون دير لايين ستصل الخميس إلى الأردن حيث تعقد قمة في عمان، قبل التوجه إلى سوريا ولبنان.
تشهد سوريا مرحلة انتقالية حساسة منذ أن أطاح تحالف فصائل معارضة الرئيس السابق بشار الأسد قبل عام، منهيا بذلك حربا أهلية استمرت قرابة 14 عاما.
وتواجه الحكومة الجديدة التي تسعى إلى بسط نفوذها على كامل البلاد، ضغوطا من المجتمع الدولي لحماية الأقليات، ولا سيما العلويين الذين تعرضوا لمجازر.
ورفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة في عهد نظام الأسد في 20 أيار/مايو.
وزار عدد من المفوضين الأوروبيين دمشق منذ سقوط الأسد، معلنين في كل زيارة عن حزم مساعدات مختلفة للبلاد التي أنهكتها الحرب.
وفي آذار/مارس، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات تقرب من 2,5 مليار يورو لسوريا لعامي 2025 و2026.
ادك/جك/دص