رئيس إسرائيل يلتقي عائلات ضحايا إطلاق نار في أستراليا الشهر المقبل

تل أبيب 27 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إنه سيلتقي بعائلات ضحايا إطلاق النار في شاطئ بونداي وأعضاء الجالية اليهودية الأسترالية خلال زيارة إلى البلاد الشهر المقبل.

وكان الهجوم استهدف احتفالا يهوديا بعيد المنارة في ديسمبر كانون الأول، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا في أسوأ إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ عقود.

وقال مكتب هرتسوج في بيان “سيزور الرئيس هرتسوج الجالية اليهودية في جميع أنحاء أستراليا للتعبير عن تضامنه وتقديم الدعم لها في أعقاب الهجوم”.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي هرتسوج، ومنصبه شرفي إلى حد بعيد، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي. وسيبدأ الزيارة في الثامن من فبراير شباط وسيختتمها في 12 من الشهر ذاته.

