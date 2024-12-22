رئيس الإمارات يستقبل نظيره البيلاروسي ويبحثان علاقات البلدين

afp_tickers

1دقيقة

استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في أبوظبي حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأفادت الوكالة بأنّ الرئيسين بحثا “العلاقات الثنائية وإمكانيات تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية والازدهار في البلدين”.

والتقى الرئيس الإماراتي نظيره الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة “مثمناً حرصه على دفع العلاقات الإماراتية – البيلاروسية إلى آفاق أرحب من التعاون والتطور”، بحسب الوكالة. كما بحث الجانبان “عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن رئيس بيلاروس تأكيده “الاهتمام الذي توليه بلاده بتعزيز علاقاتها وتوسيع قاعدة مصالحها المشتركة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين”.

هت/كام