رئيس المخابرات البريطانية: إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل هنية

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لندن (رويترز) – قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي6) ريتشارد مور إنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية الذي وقع في طهران في أواخر يوليو تموز والذي تحمل طهران مسؤوليته لإسرائيل.

وعندما سُئل مور، خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت، عما إذا كانت إيران سترد، قال “أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون” القيام به في هذا الصدد.