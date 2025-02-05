رئيس الوزراء: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

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القاهرة (رويترز) – أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء أن موقف مصر “ثابت حيال القضية الفلسطينية” مع استمرار الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما في ذلك تبادل الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأعلنت مصر في الأسبوع الماضي رفضها للمقترح الأمريكي بإعادة توطين سكان غزة في دول مجاورة منها مصر والاردن مع التمسك بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

وقال مدبولي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية “هناك موقف ثابت لمصر أيضا بشأن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأضاف “تحرص الدولة المصرية على التنسيق المستمر مع الدول العربية وجميع الأصدقاء من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المختلفة” مشيرا إلى اتصالات هاتفية جرت مؤخرا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة ورؤساء الدول والحكومات منهم الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والملك حمد بن عيسى ملك البحرين.

وتضمن اجتماع مجلس الوزراء عرضا ملخصا من وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار للجهود المصرية في مجال الدعم الصحي لسكان غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اليوم.

وقال عبد الغفار إن مصر استقبلت، منذ بدء الأزمة، أكثر من 103آلاف حالة بينها 113 مصابا منذ الأول من الشهر الجاري.

وأكد على “جاهزية عدد 164 مستشفى إحالة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الصحي لهم”.