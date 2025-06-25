رئيس الوزراء الأرميني يعلن إحباط محاولة انقلاب

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قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء إن قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب تورط فيها رجل دين نافذ، وسط تصاعد المواجهة مع قيادة الكنيسة الرسولية الأرمنية.

وتدور خلافات بين باشينيان ورجال دين بارزين منذ العام 2020 عندما بدأ بطريرك الكنيسة الأرمنية كاريكين الثاني الدعوة إلى استقالة رئيس الوزراء بعد الهزيمة العسكرية التي تعرّضت لها أرمينيا أمام أذربيجان في إقليم قره باغ.

وكتب باشينيان على تلغرام “أحبطت قوات الأمن مخططا خبيثا لـ+رجال الدين المجرمين+ يهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة”.

ونشر بيانا صادرا عن لجنة تحقيق أرمينية جاء فيه أن رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان سعى “منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى هدف تغيير السلطة بوسائل لا يسمح بها دستور جمهورية أرمينيا”.

واتّهم غالستانيان، زعيم حركة “الكفاح المقدّس”، باشينيان العام الماضي بتسليم الإقليم لأذربيجان وقاد احتجاجات واسعة فشلت في نهاية المطاف في إطاحة رئيس الوزراء.

وذكرت لجنة التحقيق أن غالستانيان “حصل بموافقة مسبقة من عدد من أعضاء الحركة على الوسائل والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال إرهابية وانتزاع السلطة”.

وأضافت أن “عمليات التفتيش جارية في منازل رئيس الأساقفة باغرات وحوالى 30 من معاونيه”.

وقال النائب غارنك دانياليان المقرّب من رئيس الأساقفة للصحافيين إن “هذه أفعال نظام دكتاتوري” واصفا الاتهامات الموجّهة إلى رجل الدين بالمفبركة.

وأدت خسارة قره باغ بعد هجوم أذربيجان الخاطف عام 2023 إلى انقسامات في أرمينيا في وقت تطالب جارتها بتنازلات كبيرة مقابل تحقيق سلام دائم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا باشينيان إلى إزاحة كاريكين الثاني من منصبه، قائلا إن لديه طفل ليثير خلافات وانتقادات شديدة من المعارضة التي دعت إلى حرمانه كنسيا.

تمنح أرمينيا، أول دولة تتبنى المسيحية كديانة الدولة في القرن الرابع، الكنيسة الرسولية الأرمنية وضعا دستوريا خاصا فيما تؤدي الكنيسة دورا مؤثرا في المجتمع الأرميني.

مكه-ام/الح-لين/الح