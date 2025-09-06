رئيس الوزراء التايلاندي المنتخب يتعهّد تنظيم انتخابات جديدة

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي المنتخب أنوتن تشارنفيلاكول الجمعة، أنّه يخطط لإجراء انتخابات برلمانية خلال أربعة أشهر، بناء على ما كان قد تعهّد به.

وبعدما انتخبه البرلمان رئيسا للحكومة الجمعة في أعقاب إقالة بايتونغتارن شيناواترا، قال من أمام مقر حزبه “بومجايتاي”، “سأحترم جميع الاتفاقات”.

وكان قطب الأعمال المحافظ قد نجح في الحصول على دعم حزب الشعب الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيسي والذي طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون أربعة أشهر.

غير أنّ سلطة حل البرلمان منوطة بالملك الذي تعود إليه الموافقة رسميا على تعيين أنوتن تشارنفيراكول رئيسا للحكومة.

وأكد تشارنفيراكول الذي أطاح حزبه بباتونغتارن شيناواترا في حزيران/يونيو، على خلفية طريقة تعاملها مع النزاع الحدودي مع كمبوديا، أنّه “لن يكون هناك أي محاباة أو اضطهاد أو انتقام” ضد والد هذه الأخيرة رئيس الحكومة السابق تاكسين شيناواترا (2001-2006) الذي أعلن الجمعة مغادرة البلاد.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا الثلاثاء حكمها بشأن الإفراج المبكر الذي حصل عليه تاكسين بعيد عودته من المنفى في آب/أغسطس 2023. ووفقا لمحللين، فإنّ رئيس الحكومة السابق يواجه حكما بإعادة سجنه، بعدما كان قد سُجن ثماني سنوات بتهمة الفساد.

وأكد تاكسين الذي أعلن الجمعة مغادرته إلى دبي، أنّه ينوي العودة إلى البلاد بحلول يوم الثلاثاء.

وقال في منشور على منصة إكس، “أُخطط للعودة إلى تايلاند في موعد لا يتخطى الثامن (من أيلول/سبتمبر)، لحضور المحكمة شخصيا”.

وفي قضية أخرى، تمّت تبرئته في 22 آب/أغسطس من جريمة إهانة الذات الملكية.

