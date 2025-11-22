رئيس الوزراء الكندي ورئيس الإمارات يلتقيان في أبوظبي ويبحثان الوضع في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قالت الحكومة الكندية يوم السبت إن رئيس الوزراء مارك كارني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التقيا في 20 نوفمبر تشرين الثاني في أبوظبي لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بغزة، أكد الزعيمان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وتتمتع بمقومات البقاء وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

ورحب الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطته لإنهاء الحرب في غزة، وباعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2803، الذي يُعد أداة رئيسية لتنفيذ الخطة.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)