مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الثلاثاء إلى خفض التصعيد في الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، وقال إن مقتل نساء وأطفال في لبنان أمر يبعث على قلق شديد.

وضربت إسرائيل أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان فيما استهدفت الجماعة المتحالفة مع إيران منشآت عسكرية في شمال إسرائيل يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن شهد لبنان يوم الاثنين سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.

وقال ترودو للصحفيين في نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “نحن بحاجة إلى حماية المدنيين. يجب أن يتوقف العنف”.

وأضاف “يتعين على إسرائيل وحزب الله خفض التصعيد. ويجب حماية أرواح المدنيين، والتأكد من أننا نتحرك صوب السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها”.

ويعيش في كندا عددا كبيرا من السكان من أصول لبنانية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
118 إعجاب
84 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية