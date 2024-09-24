رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

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(رويترز) – دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الثلاثاء إلى خفض التصعيد في الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، وقال إن مقتل نساء وأطفال في لبنان أمر يبعث على قلق شديد.

وضربت إسرائيل أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان فيما استهدفت الجماعة المتحالفة مع إيران منشآت عسكرية في شمال إسرائيل يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن شهد لبنان يوم الاثنين سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.

وقال ترودو للصحفيين في نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “نحن بحاجة إلى حماية المدنيين. يجب أن يتوقف العنف”.

وأضاف “يتعين على إسرائيل وحزب الله خفض التصعيد. ويجب حماية أرواح المدنيين، والتأكد من أننا نتحرك صوب السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها”.

ويعيش في كندا عددا كبيرا من السكان من أصول لبنانية.